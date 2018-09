Geplatzter Boateng-Transfer: Bayern wettern gegen PSG

Hasan Salihamidzic kritisiert PSG

Nach dem geplatzten Transfer von Jerome Boateng vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern zu Paris Saint-Germain hat FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Verhalten des französischen Spitzenklubs kritisiert.

"Wenn so ein Transfer zustande kommen soll, müssen viele Dinge passen. Wir müssen wollen, der Spieler muss wollen und der andere Klub muss bei so einem Spieler natürlich auch ernsthaftes Interesse zeigen. Das haben wir in keinem Moment so gespürt", fasste Salihamidzic den Poker um Boateng im Gespräch mit "Sky" zusammen: "Deswegen sind wir nicht darauf eingegangen."

Sogar Boateng selbst habe "die Taktik der anderen Seite komisch" gefunden, erklärte Salihamidzic, der laut eigener Aussage mehrere Gespräche mit dem Nationalspieler und Karl-Heinz Rummenigge zusammen führte.

"Mit Bayern kann man solche Sachen nicht machen"

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Pariser zu hoch pokerten und unter anderem auf einen deutlichen Preisnachlass im Falle eines Boateng-Transfers hofften. Angekündigten Verhandlungen folgte tagelanges Stillschweigen, was die Münchner verstimmt haben soll. Als PSG endlich eine Offerte abgab, lag diese deutlich unter der Forderung des Rekordmeisters.

"Ich will keinen beleidigen, ich sage nur, dass man mit Bayern München solche Sachen nicht machen kann. Ganz besonders, wenn es um so einen Spieler geht", sprach Salihamidzic Klartext. Die Frage nach einem möglichen Ersatz für Boateng habe sich durch das krude Verhalten der PSG-Verantwortlichen nie gestellt, betonte "Brazzo" zudem.

Im Hinblick auf einen möglichen Transfer von Weltmeister Benjamin Pavard im kommenden Sommer stellte Salihamidzic mehr oder weniger klar, dass sich der Rekordmeister durchaus mit dem Franzosen beschäftigt. "Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Er ist ein Weltmeister, der enormes Potenzial hat", schwärmte der 41-Jährige.