Weidenfeller: Götze-Wechsel vom BVB zu Bayern ein Schock

Mario Götze verließ den BVB im Jahr 2013 in Richtung München

Roman Weidenfeller hat im Sommer seine Torwarthandschuhe an den Nagel gehängt, der langjährige Schlussmann von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund arbeitet nun als TV-Experte. Im Laufe seiner Karriere hat er einige Höhepunkte und Tiefschläge erlebt. Für einen Tiefpunkt war BVB-Star Mario Götze verantwortlich.

Götze, der zusammen mit Roman Weidenfeller zweimal die Meisterschaft mit dem BVB gewonnen hatte, wechselte 2013 zum großen Rivalen FC Bayern München. Für seinen damaligen Mitspieler Weidenfeller und die gesamte Mannschaft war dies ein großer Schock.

"Da war es in der Kabine mucksmäuschenstill, die Stimmung war so schlecht wie nie. Wir hatten damals die Vorstellung, wir könnten gemeinsam etwas Großes aufbauen", erklärte Weidenfeller im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Es habe sich "angefühlt, als hätte man der Mannschaft das Herz rausgerissen", so der mittlerweile 38-Jährige. Auch für den jungen Offensivkünstler keine einfache Situation: "Mario selbst war auch betroffen, für ihn war es unangenehm, uns in der Kabine zu begegnen."

Allerdings kehrte Götze nach nur drei Jahren in München wieder zurück zum Revierklub, mit Weidenfeller spielte er in den vergangenen zwei Spielzeiten Seite an Seite.

Der Torhüter, der über 16 Jahre beim BVB aktiv war, wird am 07. September seinen Abschied von der Borussia feiern. Unter anderem kommen ehemalige Dortmunder Größen wie Tomas Rosicky, Jan Koller oder Marcio Amoroso eigens für das Spiel ins Ruhrgebiet. "Von jedem habe ich etwas gelernt, habe viel über andere Länder und Kulturen gehört. Das ist das Tolle am Fußball."