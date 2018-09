Meyer bestätigt: BVB stach Gladbach im Diallo-Poker aus

Abdou Diallo spielt seit dem Sommer für Borussia Dortmund

Dortmunds Innenverteidiger Abdou Diallo stand im Sommer nicht nur beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf der Liste. Auch in Mönchengladbach war der Franzose ein Kandidat.

Im Wettbieten mit dem BVB konnte Gladbach aber aufgrund der Ablösesumme nicht Paroli bieten, erklärte Hans Meyer, Mitglied des Präsidiums bei den Niederrheinern, bei "Sport1" am Sonntag. "Wir hatten Interesse an einem jungen Dortmunder", räumte die Trainer-Ikone ein: "Wenn aber Dortmund mitbietet, haben wir keinen Chance."

Diallo wechselte letztlich für 28 Millionen Euro von Mainz 05 zum BVB - zu viel für Gladbach. Dabei hatten die Fohlen nach dem Abgang von Abwehrchef Jannik Vestergaard Handlungsbedarf in der Abwehrreihe. Der Däne verließ die Borussia in Richtung Premier League zum Erstligisten FC Southampton.

Doch anstatt die Ablösesumme von circa 25 Millionen Euro zu reinvestieren, entschieden sich die Verantwortlichen dafür, die Position intern neu zu besetzen.

So dürfte Nico Elvedi künftig dauerhaft an die Seite von Matthias Ginter in die Innenverteidigung rücken, sobald der Schweizer wieder fit ist. Zuletzt setzte ihn eine Blinddarmoperation außer Gefecht.