Rudy: "Hat leider noch nicht so gut funktioniert"

Enttäuschende Premiere auf Schalke für Sebastian Rudy

Nach der überraschenden 0:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga herrscht bei Schalke 04 großer Frust. Die Stimmen zum Spiel.

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir machen es uns dadurch schwer, dass wir nicht in Führung gehen. Dann spielst du ruhiger. Wir bekommen seltsame Gegentore. Die dürfen so nicht passieren. Wir haben das Spiel verloren, aber ich habe in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl gehabt, dass die Hertha uns den Schneid abgekauft hat. Wir haben dann einige leichtsinnige Ballverluste gehabt, dann kommt eine negative Stimmung auf und ein paar Stimmungskiller im Spiel, die uns nicht passieren dürfen."

... zum Debüt von Sebastian Rudy: "Basti hat es gut gemacht, er ist noch nicht lange bei uns. Er wurde in Manndeckung genommen, das ist nicht ganz einfach für ihn. Darauf müssen wir uns einstellen, das sind die nächsten Schritte, die auf uns zukommen. Die Gegner stellen sich auf uns ein. Das schwierigste ist, gegen eine Manndeckung Lösungen zu finden. Wir haben sie parat, haben sie aber leider aufgrund von Schlampigkeiten nicht auf den Platz bekommen."

... zur Roten Karte von Yevhen Konoplyanka: "Er versucht in erster Linie, das Gegentor zu verhindern. Das ist ein Naturinstinkt. Ich nehme aber lieber ein 0:3 als ihn zu verlieren. Er wird uns fehlen."

Sebastian Rudy (FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Deutlich würde ich die Niederlage nicht nennen. Hertha hat die Chancen genutzt. Sie haben ein frühes Tor gemacht und sich dann hinten reingestellt. Wir haben es verpasst, unseren Stürmern bessere Vorlagen zu geben. Wir hatten zu wenige klare Torchancen."

... zum verschossenen Elfmeter von Daniel Caligiuri: "Einen Elfmeter kann man immer verschießen, aber danach müssen wir hellwach sein. Wir haben aber kurz geschlafen, das ist gegen Berlin dann sehr schwer."

... zu seinem Debüt: "Ich bin erst knapp eine Woche da und brauche wohl noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich habe noch etwas Rückstand. Der Trainer hat mich heute gebracht, schöner wäre natürlich ein Sieg gewesen. Es war schwer für mich, Duda war die ganze Zeit an mir dran. Es hat heute leider noch nicht so gut funktioniert. Wir haben in der kommenden Woche etwas gutzumachen."

Christian Heidel (Sportvorstand FC Schalke 04) ...

... zu Neuzugang Sebastian Rudy: "Wir waren sehr geduldig, aber auch beharrlich. Er hat schon den Eindruck bekommen, dass wir ihn unbedingt auf Schalke haben wollen und dass wir einen Plan mit ihm haben. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein Spieler, der Ruhe ins Spiel bringen kann, der kaum Fehlpässe spielt, ein Spiel ordnen und den richtigen Ball nach vorne spielen kann. Sebastian wird uns ganz sicher verstärken."

... zu Nabil Bentaleb: "Er ist ein junger Spieler, ein überragender Fußballer. Manchmal ist ihm sein Kopf im Weg, weil er hyperehrgeizig ist. Es ist schwer für ihn, wenn er nicht in der Startelf spielt. Aber der Plan war nicht, Rudy zu holen und Bentaleb abzugeben. Wie wissen, was er kann, und wir haben das Gefühl, dass er dieses Jahr wirklich hier explodieren kann."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Es ist alles gut gelaufen für uns. Ich bin sehr froh: sechs Punkte, wieder kein Gegentor. Das ist sehr wichtig für einen Trainer. Und wir hatten genug Möglichkeiten, Tore zu machen. Das war ein verdienter Sieg heute."