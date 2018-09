Hoeneß ätzt gegen PSG-Sportchef: "Kein Aushängeschild"

FC Bayern München: Uli Hoeneß schießt gegen PSG-Sportdirektor

Nach Spordirektor Hasan Salihamidzic hat auch Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München scharfe Kritik an Paris Saint-Germains Sportdirektor Antero Henrique geübt.

"Ich würde Paris Saint-Germain raten, seinen Sportdirektor auszutauschen. Dieser Mann ist kein Aushängeschild für diesen Verein", sagte Hoeneß dem "kicker". "Wenn PSG ein Weltklub sein will, kann sich der Verein einen solchen Sportdirektor nicht leisten."

Henrique hatte die Verantwortlichen des FC Bayern in den Verhandlungen wegen des letztlich geplatzten Transfers von Jérôme Boateng vor den Kopf gestoßen.

Im Fall Renato Sanches, an dem PSG ebenfalls interessiert war, soll der portugiesische Manager zunächst ein Angebot in München hinterlegt, dieses aber kurze Zeit später wieder zurückgezogen haben.

Hoeneß offenbarte, dass die Bayern nicht ernsthaft daran interessiert waren, Boateng nach Paris ziehen zu lassen. Daraus ergab sich das 50-Millionen-Euro-Preisschild, das der Klub dem ehemaligen Weltmeister umhängte - und PSG davon abhielt, Boateng in die Seine-Metropole zu locken. "Wir haben diese Ablöseforderung in dieser Höhe gestellt, weil wir Jérôme nicht abgeben wollten und davon ausgingen, dass Paris diesen Betrag nicht zahlen würde", so Hoeneß.