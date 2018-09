PSG-Zoff: Tuchel schon im Clinch mit seinem Chef?

Thomas Tuchels Transferwunsch blieb in Paris unerhört

Paris Saint-Germain hat unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel in der französischen Ligue 1 mit vier Siegen aus vier Spielen einen Traumstart hingelegt. Trotzdem soll es bei PSG schon jetzt rumoren.

Wie das Fußball-Fachmagazin "kicker" berichtet, soll der deutsche Coach kein gutes Verhältnis zum portugiesischen Sportdirektor Antero Henrique, in der Hierarchie des Klubs sein Vorgesetzter, haben.

Grund dafür sollen mehrere Transferwünsche des Ex-Trainers von Mainz 05 und Borussia Dortmund sein, die in der zurückliegenden Wechselperiode nicht erfüllt wurden.

Zwei Positionen wollte Tuchel demnach nach seinen ersten Wochen bei PSG unbedingt verstärkt wissen: die Innenverteidigung sowie das defensive Mittelfeld.

Immer wieder wurden auch Bundesliga-Spieler mit dem französischen Branchenprimus in Verbindung gebracht. Auf der "Sechs" wurde unter anderem Julian Weigl vom BVB gehandelt.

In der Abwehrzentrale wollte Tuchel unbedingt den erfahrenen Weltmeister Jérôme Boateng vom FC Bayern an die Seite von Jung-Nationalspieler Thilo Kehrer stellen, der für 37 Millionen Euro vom FC Schalke transferiert wurde.

Tuchel hadert: "Situation ist unverändert"

Doch beide Wechsel zerschlugen sich. Vielmehr wurden mit Juan Bernat und Eric Maxim Choupo-Moting zwei Spieler für den erweiterten Kader verpflichtet, statt in der Spitze noch einmal nachzurüsten.

Dass Tuchel mit dem nicht erfüllten Wunsch eines neuen defensiven Mittelfeldspieler unzufrieden ist, war am Wochenende nicht zu überhören: "Ich habe mehrfach betont, dass wir mit Thiago Motta einen Sechser mit großer Qualität und starker Persönlichkeit verloren haben. Einen Spieler, der nur schwer zu ersetzen ist. Jetzt ist Transferschluss und die Situation ist unverändert", haderte Tuchel.

So lange die Resultate stimmen, wird sich der Streitpunkt der Kaderzusammensetzung kleinhalten lassen. Aber wehe, in der in Kürze startenden Champions League setzt es die ersten Rückschläge ...