Löw verzichtet beim DFB-Team auf Jonas Hector

Jonas Hector reist nicht zur Nationalmannschaft

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet beim Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel von Russland auf Jonas Hector.

Der 28 Jahre alte Verteidiger des Zweitligisten 1. FC Köln werde in Absprache mit Löw wegen der "hohen Belastungssituation in der aktuellen Abstellungsperiode" die kommenden Tage zur Regeneration nutzen, teilte der DFB und Klub am Montag mit.

Hector hatte wegen des frühen Saisonstarts in der 2. Liga nach der WM nur eine kurze Pause. Er hat bereits fünf Pflichtspiele absolviert. Löw stehen damit für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich am Donnerstag (20:45 Uhr) in der neuen Nations League und drei Tage darauf in Sinsheim gegen Peru (20:45 Uhr) 22 Spieler zur Verfügung.