BVB-Star Delaney boykottiert Länderspielreise

BVB-Star Thomas Delaney reist nicht zur Nationalmannschaft

Thomas Delaney von Borussia Dortmund ist eine feste Größe in der dänischen Fußball-Nationalmannschaft. Dennoch wird der Mittelfeldspieler in dieser Woche nicht auf Länderspielreise gehen.

Grund dafür ist nicht etwa eine Nicht-Nominierung, sondern ein Zoff zwischen dem dänischen Verband DBU und den Spielern. Streitpunkt sind die individuellen Werbeverträge der Profis. Diese kollidieren häufig mit den Sponsoren der Nationalmannschaft.

Bislang waren solche Rahmenbedingungen in einer Vereinbarung festgehalten, die allerdings am 1. August ausgelaufen ist. Auf einen neuen Vertrag konnten sich DBU und Spielergewerkschaft bislang noch nicht einigen.

Der Streit droht nun zu eskalieren. Die Nationalspieler sehen sich gezwungen, zu streiken, um ihre Rechte durchzusetzen. Die kommenden Länderspiele gegen die Slowakei (5. September) und Wales (9. September) würden damit ohne Stars wie Delaney oder Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) stattfinden.

"In meiner Welt müssen die besten Spieler spielen. Dafür muss aber alles stimmen, auch in der DBU", sagte Delaney in einem Interview mit "TV2 News": "Wir sind dazu bereit, wenn es sein muss. Die Situation ist natürlich kritisch."

Die DBU ist mittlerweile in der heimischen Superliga auf der Suche nach Profis, die Dänemark im Freundschaftsspiel gegen die Slowakei vertreten. Doch die Spielergewerkschaft hat bereits dazu aufgerufen, dem Angebot nicht nachzukommen.

UEFA droht mit Strafen

Auch der langjährige Nationaltrainer Morten Olsen äußerte sich kritisch zu dem Konflikt: "Es hätte schon vor langer Zeit entschieden werden müssen. Es war genug Zeit dafür. Diese Verhandlungsstrategie, bis zum letzten Moment zu warten und sich gegenseitig zu bedrohen, bringt nichts, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Das kann man sich im Fußball nicht leisten. Die Mannschaft ist so wichtig für die dänische Kultur und für den Ruf des dänischen Fußballs."

Findet sich keine Lösung für die Situation, droht dem dänischen Verband sogar ein Ausschluss von der kommenden Europameisterschaft. Sollten die Dänen keine Mannschaft zusammenbekommen, droht die UEFA mit hohen Strafen und mit einem Ausschluss von der EM 2020. Ein ähnlicher Konflikt mit der Damen-Nationalmannschaft hat im vergangenen Jahr zur Absage eines WM-Qualifikationsspiel geführt.