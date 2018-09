Enthüllt: Das stand in Ribérys erstem Bayern-Vertrag

Franck Ribéry wechselte 2007 zum FC Bayern München

Am Wochenende feierte Franck Ribéry mit seinem 250. Bundesliga-Auftritt ein weiteres Jubiläum beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

In der vereinsinternen Bestenliste rangiert der Franzose damit vorerst auf Platz 18, dürfte in seiner wohl letzten Bayern-Saison aber noch an Spielern wie Roland Wohlfahrt und Paul Breitner vorbeiziehen.

Im Zuge des Jubiläums enthüllte "Bild" jetzt Details des ersten Vertrags von Ribéry beim FC Bayern. Den Kontrakt hatte dieser Anfang Juli 2007 unterzeichnet.

Nach Darstellung der Zeitung konnte sich der Mittelfeld-Star bei seinem Wechsel von Olympique Marseille über ein Handgeld von stolzen zwei Millionen Euro freuen. Den Wechsel selbst hatten sich die Münchner damals rund 26 Millionen Euro Ablösesumme kosten lassen.

Der mittlerweile 35-Jährige bezog beim FC Bayern ein Einstiegsgehalt von 312.000 Euro netto im Monat. Das bedeutete einen Jahresverdienst von 3,75 Millionen Euro (ohne Steuern und Sozialabgaben).

FC Bayern schreibt Ribéry bestimmtes Verhalten vor

Im Kontrakt Ribérys, der zunächst bis 2011 datiert war, ließen die Bayern-Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und den damaligen Geschäftsführer Karl Hopfner außerdem weitere Klauseln einbauen.

So wurde dem langjährigen Nationalspieler exklusiv gestattet, mit Fußballschuhen seines privaten Ausrüsters Nike aufzulaufen, obwohl der FC Bayern auch damals bereits von adidas ausgerüstet wurde.

Auch eine Art Verhaltenskodex wurde im Arbeitspapier festgeschrieben, wie "Bild" weiter berichtet. Ribéry hatte sich demnach "im Privaten in einer Art zu verhalten, dass das Ansehen des Klubs, des Fußballs und des Verbandes nicht leidet."

Bei Zuwiederhandlung drohten Ribéry damals bis zu 25.000 Euro Strafe. Derartige vertragliche Paragraphen sind im Bundesliga-Geschäft üblich.

Elf Jahre später hat Ribéry sein Jahresgehalt übrigens mehr als vervierfacht. Er gewann mittlerweile acht deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern.