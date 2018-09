Matthäus rät Löw: Schalkes Uth "kann man mal mitnehmen"

Lothar Matthäus hat sich für Mark Uth vom FC Schalke 04 stark gemacht

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat zu Beginn der Länderspielwoche den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft analysiert. Einen großen Umbruch hat der 57-Jährige dabei nicht erkennen können und sich gleichzeitig im Sturm für einen Schalke-Profi stark gemacht.

"Ich hätte mir gewünscht, dass es das eine oder andere Zeichen mehr gegeben hätte", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky". Einige Spieler hätten eine Pause verdient gehabt. Dazu gehöre beispielsweise Julian Draxler, der beim Confed Cup beeindruckt habe, "bei der WM aber auch untergegangen" sei. Außerdem spiele der Mittelfeldmann bei Paris Saint-Germain "keine tragende Rolle".

An vielen Stellen müssten Veränderungen vorgenommen werden. Probleme sieht Matthäus vor allem auf der Mittelstürmerposition. "Ich bin sicher, dass Sandro Wagner gerne wieder zurückkommen würde, wenn Jogi Löw das Gespräch mit ihm sucht", führte der ehemalige Weltklasse-Spieler und heutige TV-Experte aus, schränkte jedoch gleichzeitig ein: "Allerdings ist auch Sandro schon 30 Jahre alt und mit Blick auf die Zukunft nicht im allerbesten Alter."

Deshalb, so der Rekordnationalspieler des DFB weiter, wäre Mark Uth "eine schöne Alternative" gewesen. "Er war in der letzten Saison mit 14 Treffern und neun Vorlagen der zweitbeste deutsche Scorer nach Thomas Müller", stellte Matthäus heraus und betonte: "So einen kann man mal mitnehmen." Neben Uth sei auch Hertha-Angreifer Davie Selke ein Kandidat für die vorderste Position.