Sterling sagt englischer Nationalmannschaft ab

Sterling (r.) hat der Nationalelf abgesagt

Der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling von Meister Manchester City hat seine Teilnahme an den kommenden beiden Länderspielen gegen Spanien und die Schweiz abgesagt.

Das gab der nationale Verband FA am Montag bekannt. Als Grund wurden Rückenprobleme bei dem Offensivspieler genannt.

Sterling hatte in dieser Saison bislang zwei Tore in vier Spielen für das Team von Pep Guardiola erzielt. Bei der WM in Russland war Sterling in sechs der sieben Turnierspiele zum Einsatz gekommen. Der WM-Vierte England trifft am Samstag im Wembleystadion (20:45 Uhr) im Rahmen der neu geschaffenen Nations League auf die Spanier, das Freundschaftsspiel am Dienstag gegen die Schweiz findet in Leicester statt.