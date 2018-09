Abschiedsspiel für Australiens Rekordmann Cahill

Cahill bekommt sein Abschiedsspiel

Rekordtorschütze Tim Cahill bekommt sein Abschiedsspiel für die australische Fußball-Nationalmannschaft.

Cahill, der nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland seinen Rücktritt erklärt hatte, bestreitet am 20. November in Sydney gegen den Libanon sein 108. und letztes Länderspiel. Bislang steht er bei 50 Toren.

"Tims Einsatz für den Fußball und besonders für die Socceroos war immens in den vergangenen 14 Jahren", sagte Verbandspräsident David Gallop. "Als Tim seinen Rücktritt erklärt hatte, begannen direkt die Diskussionen mit ihm und seinem Management darüber, wie wir ihn gebührend verabschieden können", sagte er weiter.

Cahill hatte seine internationale Karriere als U20-Nationalspieler Samoas begonnen und spielte seit 2004 für Australien. Bei der WM 2006 in Deutschland erzielte Cahill das erste australische Tor bei einer Fußball-WM.