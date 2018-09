DFL-Boss findet Debatte über eSport "müßig"

Christian Seifert äußerte sich zum Thema eSport

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird sich der Entwicklung im eSport nicht verschließen. "Es ist müßig, darüber zu sprechen, ob das Sport ist", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag beim Fußballgipfel des Wochenmagazins "Die Zeit" in Frankfurt am Main.

"Es ist eine neue Form des Wettbewerbs. Dann müsste man auch darüber sprechen, ob Darts oder Schach Sport sind. Die trainieren Stunden - und das machen eSportler auch", so Seifert weiter.

Es gehöre "zur unternehmerischen Verantwortung", sich dem Thema eSport zu stellen. Aus der Bundesliga unterhalten unter anderem Schalke 04, der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Werder Bremen eigene Teams. Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß sträubt sich bislang vehement gegen einen eSport-Einstieg der Fußball-Abteilung.

Digitalisierung als große Herausforderung

Darüber hinaus zählt für Seifert die Digitalisierung zu den größten Herausforderungen für die zukünftige Vermarktung des Fußballs. "Das ist ein Schlagwort, dem sich alle gegenüber sehen", so Seifert. Die DFL müsse die "Chancen der Digitalisierung umarmen. Selbstverständlich beschäftigen wir uns mit dem Einsatz neuer Technologien".

Die immer neuen Möglichkeiten der Endgeräte und Übertragungstechniken seien vor allem ab der kommenden Rechteperiode (2021 bis 2025) von großer Bedeutung. "Es wäre völlig blauäugig zu glauben, dass heute zehn- oder zwölfjährige Mädchen oder Jungen in zehn oder 15 Jahren 90 Minuten vor dem Bildschirm sitzen und sich ein nervenaufreibendes 0:0 anschauen", sagte Seifert: "Das wird nicht so sein. Deshalb müssen wir uns damit befassen."