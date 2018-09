Kiel zurück auf Platz 3: Mit neuem Team zu alter Stärke

Die Kieler Störche legten einen tollen Saisonstart hin

Holstein Kiel macht da weiter, wo die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison im Sommer aufgehört hat. Nach dem 2:1-Sieg gegen Neuling 1. FC Magdeburg stehen die Störche schon wieder auf Relegationsplatz drei.

Mit neuem Team zu alter Stärke: Holstein Kiel agiert in der 2. Liga, als hätte es den immensen personellen Aderlass nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg nie gegeben. Dass die Störche nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg schon wieder auf Relegationsplatz drei in die Länderspiele gehen, hätte außerhalb der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt kaum jemand erwartet.

Vielleicht nicht einmal Trainer Tim Walter, dessen Erleichterung nach dem Zittersieg gegen den Liganeuling mit Händen zu greifen war. "Es war extrem wichtig und ist sehr beruhigend, vor einer Pause noch einen Dreier einzufahren", sagte der Coach, der an der Förde den zum 1. FC Köln abgewanderten Markus Anfang abgelöst hatte.

Schließlich ist nicht nur der 42-Jährige neu, auch Sportdirektor Ralf Becker wechselte zum Ligarivalen Hamburger SV und wurde durch Fabian Wohlgemuth ersetzt. Die drei Leistungsträger Rafael Czichos und Dominick Drexler (beide 1. FC Köln) sowie Marvin Ducksch (Fortuna Düsseldorf) waren ebenfalls nicht zu halten.

Seydel mit Siegtreffer

Aber selbst wenn spielerische Klasse verlorengegangen sein sollte: Das runderneuerte Team präsentierte sich gegen den Aufsteiger mehr denn je als verschworene Gemeinschaft. Torhüter Kenneth Kronholm: "Wir sind eine geile Truppe, die noch mehr zusammengerückt ist."

Was sie auch beweisen konnte und musste, nachdem Philip Türpitz (65.) die Gäste in Führung gebracht hatte. "Andere Mannschaften fallen da vielleicht auseinander, wir haben da so eine Jetzt-erst-recht-Einstellung entwickelt", sagte Mittelfeldspieler Alexander Mühling, der das 1:1 (75.) erzielte. Der Kieler Siegtreffer gelang Aaron Seydel (87.).

Härtel spricht von "ärgerlicher Niederlage"

Dabei hatten die Gastgeber aber auch das Spielglück, dass dem einstigen Europapokalgewinner im Holstein-Stadion fehlte. "Eine ärgerliche Niederlage. Wenn wir hier mit einem Punkt nach Hause fahren, kann sich keiner beschweren", resümierte Magdeburgs Trainer Jens Härtel.

Dennoch: Nach vier Spielen ohne Sieg rückt für den FCM die Abstiegszone immer näher und der Druck steigt. Darauf wies der erstligaerfahrene Romain Bregerie hin, ohne in Panik zu verfallen: "Langsam müssen wir jetzt Punkte einfahren. Aber Plan und Einstellung stimmen, ich bin guter Dinge, dass es in den nächsten Wochen gut funktionieren kann."