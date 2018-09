Maximilian Mittelstädt sagt U21-Länderspiele ab

Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC

Maximilian Mittelstädt von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seine Reise zur deutschen U21-Nationalmannschaft verletzungsbedingt abgesagt.

Wie sein Klub mitteilte, laboriert der Außenspieler an einer Verletzung am Handgelenk und muss zur Ruhigstellung eine Schiene tragen. Zudem plagen Mittelstädt Probleme am Sprunggelenk.

Zuvor hatte bereits der Mainzer Torwart Florian Müller seine Teilnahme am Länderspiel gegen Mexiko am Freitag sowie am EM-Qualifikationsspiel in Irland (11. September) aufgrund von Sprunggelenksproblemen absagen müssen.