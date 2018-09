Frankreich-Star Mbappé wandelt zwischen den Extremen

Kylian Mbappé flog am letzten Wochenende vom Platz

180-Millionen-Mann Kylian Mbappé führt das Aufgebot von Weltmeister Frankreich im Nations-League-Auftaktspiel am Donnerstag in München gegen Deutschland an.

Bei der Rückkehr in den Kreis der Weltmeister war der Frust vom Wochenende wieder vergessen. Kylian Mbappé drückte seine Mitspieler zur Begrüßung im Trainingslager von Clairefontaine und strahlte vor dem Länderspiel gegen das DFB-Team am Donnerstag (20:45 Uhr) in München Zuversicht aus. Zwei Tage zuvor hatte der 180-Millionen-Mann mit seiner Roten Karte noch für Unmut gesorgt.

"Er muss noch lernen, sich besser zu kontrollieren. Er ist ein Weltmeister", mahnte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem 4:2 von Paris St. Germain und dem Platzverweis von Mbappé gegen Olympique Nîmes. "Ich will Nîmes keine Schuld geben. Es war ein sehr körperliches Spiel und Kylian muss damit umgehen", stellte Deschamps klar.

Der 19 Jahre alte Stürmer zeigte wieder einmal die ganze Bandbreite zwischen Genie und Wahnsinn. Erst brachte er sein Team mit einem sehenswerten Tor zum 3:2 auf die Siegerstraße, dann sah er in der Nachspielzeit nach einem Schubser gegen den Spanier Teji Savanier Rot und fehlt der PSG-Mannschaft nun.

Tuchel verteidigt seinen jungen Superstar

Mbappé zeigte sich wenig einsichtig. "Ich bedauere das nicht. Wenn das nochmal passiert, werde ich es wieder genauso machen", kündigte er an. Der pfeilschnelle Stürmer hat sich in solchen Situationen wenig im Griff: "Ich werde mich bei den Fans und allen Leuten entschuldigen, aber ich kann solche Aktionen nicht wegstecken."

PSG-Trainer Thomas Tuchel nahm seinen Superstar in Schutz. "Das war ein schreckliches Foul gegen Kylian und er hat emotional reagiert", sagte der deutsche Coach. Tuchel möchte aber auch, dass sein Ausnahme-Könner in einem solchen Spiel die Ruhe bewahrt. "Ich bin traurig, aber nicht wütend auf ihn", meinte der Chef-Trainer.

Tuchel schwärmt ansonsten in den höchsten Tönen von dem jungen Weltmeister. "Er ist wahnsinnig talentiert, gleichzeitig ist er ein positiver Charakter, der sehr viel lacht", meinte der Coach. Mbappé habe zudem eine ganz besondere Gabe. "Durch seine Präsenz stachelt er seine Mitspieler an, neben ihm die Besten zu sein", sagte der frühere Coach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund.

Torwart-Oldie Buffon zeigt sich beeindruckt

In Frankreich sind die Beliebtheitswerte des Teenagers spätestens mit dem WM-Triumph in die Höhe geschnellt. Nach vier Turniertoren wurde der Teenager zum besten Nachwuchsspieler der Endrunde in Russland gewählt, der Hype ließ nicht lange auf sich warten. "Man kann im Moment fühlen, dass er in jedem Stadion Frankreichs willkommen ist", sagte Tuchel.

Auch Torwart-Ikone Gianluigi Buffon, seit diesem Sommer in Paris Mitspieler von Mbappé, ist von den Künsten des Nachwuchsmannes beeindruckt. Der Weltmeister von 2006, immerhin 21 Jahre älter als der Youngster, hat viele Talente kommen und gehen gesehen, Mbappé sagt er aber eine große Zukunft voraus: "Wenn er auf dem Boden bleibt und sich auf seine Ziele konzentriert, kann er genauso groß werden wie Pelé, Maradona, Ronaldo und Messi."