Das sagen Müller und Neuer zu "Kanaken"-Gerüchten

Thomas Müller und Manuel Neuer sprachen auf der Pressekonferenz des DFB-Teams

Vor dem Kracher in der Nations League zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Weltmeister Frankreich haben sich Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Julian Brandt den Fragen der Journalisten gestellt. Auf der Pressekonferenz am Dienstag in München sprach das Trio unter anderem über die Gerüchte, das DFB-Team sei in "Kartoffeln" und "Kanacken" gespalten.

Neuer äußerte sich lobend über das Konzert gegen Rassismus nach den Unruhen von Chemnitz. "Die Sache mit dem Konzert ist eine gute Sache, und ich finde es gut, dass viele Musiker daran teilgenommen haben", sagte der Torwart des FC Bayern.

Auch das Signal des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC, der sich von den ausländerfeindlichen Protesten in der sächsischen Stadt distanziert hatte, bezeichnete der 32-jährige Neuer als gut und wichtig.

Zu dem Konzert gegen Rassismus waren 65.000 Zuschauer gekommen. Unter dem Motto "#wirsindmehr" spielten Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub und die Rapper Marteria und Casper.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezeichnete Neuer trotz der Diskussionen im Sommer um die Erdogan-Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan als Vorbild.

"Ich denke, dass die Nationalmannschaft immer dafür stand, eine gesunde Integration zu leben", sagte Neuer. Er sei dankbar, "dass wir eine gesunde Mischung haben", ergänzte der Kapitän.

Zu den jüngst in einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" thematisierten Rissen in der DFB-Elf zwischen Spielern mit und ohne Migrationshintergrund äußerte sich Neuer nicht. Er habe den Artikel nicht gelesen.

Thomas Müller wies die Spaltung in sogenannte "Kanacken" und "Kartoffeln" zurück. "Natürlich haben wir Spieler, die in ihrem Privatleben ähnliche Interesse haben", sagte der Münchner.

Von einer Spaltung oder permanenten Frotzeleien könne nicht die Rede sein. "Im Misserfolg gibt es viele Themen und Details, die genutzt oder benutzt werden, um Stimmungen darzustellen. Ich kann verneinen, dass es Risse im Team gibt", beteuerte Müller, mit 94 Länderspielen der erfahrenste Akteur im aktuellen 22-Mann-Kader.

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz des DFB-Teams zum Nachlesen:

+++ Brandt über Joachim Löw+++

"Wir reden oft davon, dass wir als Spieler ein Team sind. Aber der Trainer gehört auch dazu. Wir spielen für das Team. Der Trainer hat eine ausgiebige PK abgegeben, wobei er eine gewisse Schuld auf sich genommen hat. Wir wollen die Vergangenheit abhaken. Wir wollen uns als Team präsentieren und versuchen, dem Bundestrainer in gutes Gefühl zu geben. Ich glaube wir sind grundsätzlich ein super Kollektiv."

+++ Müller über das Verhältnis der Spieler zueinander +++

"Natürlich haben wir Spieler, die im Privatleben ähnliche Interessen vertreten. Von einer Spaltung zu sprechen, kann ich nicht bestätigen. Eigentlich verstehen wir uns echt gut. Wenn man keinen Erfolg hat, wird viel gesucht. Intern haben wir das schon immer anders gesehen, aber es wird uns nicht geglaubt. Im Misserfolg gibt es viele Themen, die genutzt werden, um Stimmungen darzustellen."

+++ Müller über Mesut Özil +++

"Der Spielertyp Özil ist nicht mehr dabei. Er ist ein Ballverteiler, der gerne seine Mitspieler eingesetzt hat. Wir haben sehr viele Spielertypen, die auf dieser Position spielen können. Jeder hat ein eigenes Profil. Je nach Gegner ist vielleicht ein andere Spieler die Paradebesetzung. Es gibt Spiele, in denn wir schnell umschalten wollen. Es wir auch wieder Spiele geben, in denen wir sehr dominant auftreten wollen."

+++ Neuer über Rassismus +++

"Ich denke, dass die Nationalmannschaft immer dafür stand, eine gesunde Integration zu leben. Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Mischung gelebt haben. Das Konzert in Chemnitz ist eine gute Sache."

+++ Müller über den Umbruch +++

"Der Trainer hat den Kader zur WM nicht einfach so ausgewählt. Es ist nicht so, dass drei Monate später 20 andere Spieler auf einmal viel besser sind. Ich habe immer wieder betont, dass die Motivation nach einer solchen Enttäuschung riesig ist. Man hat gesehen, dass wir in den ersten Spielen schon viel Energie gezeigt haben. Diese wollen wir mit zum DFB bringen. Für uns ist entscheidend, dass wir auf dem Platz das bringen, was wir können."

+++ Neuer über die Fans in München+++

"Wir freuen uns darüber, dass das Stadion ausverkauft ist. Die Leute wollen uns sehen. Der Zuschauer weiß, dass wir gegen den Weltmeister spielen. Wir wollen den Zuschauern was zurückgeben. Auch gegen Peru. Wir werden alles daran setzen, dass wir die Fans zufrieden stellen. Wir haben selber Ambitionen und wollen nach dem Spiel sagen, dass wir alles gegeben haben. Was das der Fall ist, können die Fans auch zufrieden nach Hause gehen."

+++ Müller über Motivation +++

"Ich denke, dass jeder bei der WM 100-prozentig motiviert war. Wenn die Leistung unter den Erwartungen bleibt, sucht jeder eine Erklärung. Mangelnde Motivation ist eine einfache Erklärung. Dementsprechend spricht man nach erfolgreichen Spielen von einer brutalen Energie. Gegen Schweden habe ich das auch während des Spiels gesehen. Im Gesamtkontext fehlt irgendwas. Es geht eher darum, dass nach außen hin wieder klar wird, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich zerreißt. Gegen Frankreich sollte es Umschaltmomente geben, sodass wir zu einem energiereicheren Spiel kommen, sodass es für den Zuschauer nach mehr Power aussieht."

+++ Müller über Frankreich +++

"Diese Aufgabe ist eine gute Chance. Wir sehen das als super Chance, eine gute Leistung zu zeigen. Es macht Spaß, den Weltmeister hier zu Gast zu haben."

+++ Neuer über Gündogan +++

Für uns geht es nicht um Gündogan, sondern um die gesamte Mannschaft. Jeder wird unterstützt, es gibt keine Sonderrollen. Wir können uns alles sagen. Jeder einzelne Spieler ist dafür verantwortlich, was wir auf dem Platz zeigen. "

+++ Brandt über Spielmacher-Rolle +++

"Wir haben in der Nationalmannschaft sehr viele offensive Spieler. Thomas und ich könnten diese Position bekleiden. Sowohl außen als auch auf der zehn können wir spielen."

+++ Müller über Joachim Löw +++

Er hat eine ewig lange PK gehalten. Das ist schon fast sensationell. Da hat er alles erklärt. Man wird immer an den Ergebnissen gemessen. Die wollen und müssen wir liefern. Dass der Trainer ein paar andere Ansatzpunkte bringen wird, hat er schon erklärt.

+++ Neuer über Joachim Löw +++

"Wir kennen ihn schon sehr lange. Er war natürlich nach der WM sehr niedergeschlagen aber auch sehr zielstrebig. Er hat einen klaren Plan, der er verfolgen will. Er hat uns gezeigt, dass er unbedingt wieder auf die Erfolgsspur will. Das hat man gemerkt. Man merkt, dass er sehr hungrig ist."

+++ Müller über Taktik +++

"Ich denke, dass es vom Gegner abhängig ist. Wir wollen das ganze ein bisschen modifizieren. Wir haben in der deutschen Nationalmannschaft sehr viel Qualität am Ball. Aber natürlich wollen wir das nicht so weit ausschmücken, dass wir nicht mehr erfolgreich sind."

+++ Müller über konkrete Veränderungen +++

"Es wurden einige Dinge angesprochen. Es ging bei der Analyse sowohl um taktische Details als auch um Dinge, die das Auftreten der Mannschaft betreffen. Das wurde alles intern besprochen. Wir wollen offener auf die Fans zugehen. Was den Trainingsinhalt betrifft, werden wir natürlich nicht komplett von unseren Fähigkeiten abweichen. Gestern ging es vor allem darum, in Unterzahl mit vollem Einsatz das Tor zu verteidigen. Es war schon ein kleiner Fingerzeig. Die Verteidigung des Tores wird sicher noch mehr eine Rolle spielen."

+++ Neuer über Löws WM-Analyse +++

"Der Blick geht nach vorne. Man muss ich nach so einer Leistung selbst hinterfragen. Das hat jeder Spieler gemacht. Auch der Trainer und das Trainerteam. Diese Analyse war sehr lang und ausgiebig. Danach wird natürlich alles nochmal aufgerollt. Es ist wichtig, dass wir jetzt nach vorne schauen und die richtigen Schlüsse ziehen. Wir unterhalten uns darüber, was wir besser machen können. Die Analyse an sich war aber kein Thema."

+++ Brandt über seine WM-Einsätze und über Nummer 10 +++

"Grundsätzlich muss ich sagen, dass die meisten nicht mit mir bei der WM gerechnet haben. Deswegen habe ich meiner Erwartungen zurück geschraubt. Im großen und ganzen war das sicherlich eine Enttäuschung. Das hatte aber nichts mit der Einsatzzeit zu tun. Die Nummer zehn ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich versuche hineinzuwachsen und sie gut zu präsentieren."

+++ Müller über die Nations League +++

"Ich finde das Format eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen. Für uns als Sportler ist es aus meiner Sicht besser als Testspiele. Mit dieser Situation, dass man absteigen kann, ist es eine größere Herausforderung. Mit Frankreich und Holland haben wir zwei attraktive Gegner."

+++ Brandt über Frankreich +++

"Mit Frankreich haben wir den besten Gegner. Vor eine ausverkauften Kulisse, ein schöneres Spiel kann man sich kaum vorstellen"

+++ Neuer über die Ziele +++

"Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen gekommen sind. Wir wollen es mit Spaß und Freunde angehen. Wir freuen uns auf der Spiele, gerade gegen den Weltmeister. Wir wissen dass wir eine harte Aufgabe vor der Brust haben. Wir können zeigen, was wir drauf haben."