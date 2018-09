Bundesliga: In diesen Stadien haben Straftaten zugenommen

In Mainz wurden deutlich mehr Straftaten begangen

Die Zahl der Straftaten in der Fußball-Bundesliga ist in der vergangenen Saison in acht Städten gestiegen. Das geht aus einer Umfrage der "Rheinischen Post" bei allen Polizeistellen der 18 Erstliga-Städte hervor.

Den größten relativen Zuwachs gab es in Mainz mit einem Plus von 161 Prozent. Auch in Köln haben sich die Vorfälle mit einem Zuwachs von 108 Prozent mehr als verdoppelt.

Gleichzeitig gab es in sieben Städten weniger Straftaten als noch in der Saison davor. In Frankfurt gab es 54 Prozent weniger Delikte, die Mainmetropole weist damit den höchsten Wert in diesem Bereich auf.

Auch in Augsburg (-36,4 Prozent) und in Mönchengladbach (-31 Prozent) gingen die Straftaten um über 30 Prozent zurück. Wolfsburg, Hannover und Dortmund machten keine Angaben.