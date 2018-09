BVB-Keeper Roman Bürki sagt Länderspiele ab

Roman Bürki fährt nicht zur Nationalmannschaft

Torwart Roman Bürkin vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verzichtet aufgrund von muskulären Problemen auf die Reise zur Schweizer Nationalmannschaft. Das gab der Schweizerische Fußball-Verband (SFV) bekannt.

Die Eidgenossen treffen am Samstag im Rahmen des ersten Spieltages der Nations League auf Island, am kommenden Dienstag treten sie in einem Länderspiel in England an.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic nominierte für Bürki den Hoffenheimer Gregor Kobel nach. Der 20-Jährige hatte zuvor erst einmal im Schweizer Kader gestanden. Im Juni 2017 war er beim 1:0-Sieg gegen Weißrussland aber ohne Einsatz geblieben.