Drei BVB-Profis aus CL-Kader gestrichen

Sebastian Rode steht nicht im Champions-League-Kader des BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tritt in der Champions League zumindest vorerst ohne Sebastian Rode, Dzenis Burnic und Alexander Isak an. Alle drei Profis stehen nicht im offiziellen BVB-Kader für die Königsklasse.

Völlig überraschend kommt das nicht. Sowohl die Mittelfeldspieler Rode und Burnic als auch Angreifer Isak spielen momentan unter Trainer Lucien Favre keine Rolle.

Für Burnic gibt es jedoch noch ein Hintertürchen: Das 20-Jährige kann über die sogenannte B-Liste nachgemeldet werden. Das Dortmunder Eigengewächs ist nach dem 1. Januar 1997 geboren und spielte seit seinem 15. Geburtstag mehr als zwei Jahre für den BVB.

Der erst 18 Jahre alte Schwede Isak könnte ab Januar aufgrund dieser Regelung ebenfalls noch in der Champions League zum Einsatz kommen. Dann kann die Borussia zudem auch für die A-Liste noch einmal Spieler nachmelden.

Für Rode wird die Luft beim BVB dennoch immer dünner. Der 27-Jährige gilt seit Monaten als Verkaufskandidat, ein Wechsel ließ sich in der abgelaufenen Transferperiode jedoch nicht realisieren.

Auf seiner Position in der Mittelfeldzentrale ist die Konkurrenz im insgesamt 29 Mann starken Kader der Schwarzgelben besonders groß. Unter anderem streiten sich die Neuzugänge Axel Witsel und Thomas Delaney sowie Julian Weigl und Mario Götze um die Stammplätze.

Der BVB trifft in der Champions-League-Gruppe A auf AS Monaco, Atlético Madrid und den FC Brügge. Beim belgischen Meister eröffnen die Dortmunder am 18. September die internationale Saison.