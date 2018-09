RB-Coach Rangnick gibt Augustin Rückendeckung

Verständnis für Augustin (r.): Ralf Rangnick

Frankreichs U21-Nationalspieler Jean-Kévin Augustin hat nach seiner umstrittenen Länderspielabsage Rückendeckung von seinem Klubtrainer Ralf Rangnick erhalten.

"Wenn sich ein Spieler nach den zahlreichen Spielen, die wir in dieser Saison bereits hatten, müde und verletzungsanfällig fühlt und es dann konsequent so entscheidet, ist das absolut nachvollziehbar und vernünftig", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

Augustin (21) hatte seine Teilnahme an den beiden Länderspielen der französischen U21-Nationalmannschaft gegen Bulgarien (Freitag) und Luxemburg (Dienstag) mit dem Verweis auf muskuläre Ermüdungserscheinungen abgesagt.

Dies stieß bei U21-Coach Sylvain Ripoll auf Unverständnis: "Das sind keine akzeptablen Entschuldigungen und sie passen nicht zum Spirit, den ich in der Mannschaft sehen will." Er wolle "nur mit denen arbeiten, die auch hier sein wollen" und kündigte Konsequenzen an.

Zwischen Augustin und Ripoll hatte es bereits vor einem Jahr Zoff gegeben. Der talentierte Stürmer war vom Trainer nach einem Kabinen-Krach vorübergehend suspendiert worden.