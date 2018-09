Kagawa: BVB-Publikumsliebling im Abseits

Publikumsliebling Shinji Kagawa ist beim BVB aktuell außen vor

Shinji Kagawa spielt bei Borussia Dortmund aktuell keine Rolle, saß zuletzt ausschließlich auf der Tribüne. Seine bevorzugte Position gibt es im System von Trainer Lucien Favre nicht. Dabei würden Kagawas Qualitäten dem BVB aktuell durchaus gut zu Gesicht stehen.

Bei der Saisoneröffnung von Borussia Dortmund Mitte August im Signal Iduna Park schien Shinji Kagawa mit sich und der Welt im Reinen zu sein.

Als Stadionsprecher Norbert Dickel seinen Nachnamen ins Mikrofon brüllte und das Publikum mit den typischen langgezogenen "Shiiiinjiiii"-Rufen antwortete, joggte der Japaner lächelnd aus dem Kabinengang.

Kagawa klatschte die Spalier stehenden Jugendspieler des BVB ab. Die Fans feierten ihren Liebling deutlich lauter als manch anderen Akteur.

Ob der 29-Jährige damals bereits wusste, dass er sportlich zu Beginn der neuen Saison keine Rolle spielen würde, ist nicht überliefert.

Wenige Wochen später liest sich seine Bilanz allerdings desaströs: Drei Pflichtspiele absolvierte der BVB bislang in dieser Spielzeit, gegen Greuther Fürth im DFB-Pokal, gegen RB Leipzig und Hannover 96 in der Bundesliga. Dreimal schaffte es Kagawa nicht in den 18er-Kader von Lucien Favre.

Bis zum Ende der Transferperiode am 31. August rankten sich Wechselgerüchte um den Spielmacher. Englische Mittelklasse-Klubs, Besiktas und der FC Sevilla wurden lose mit Kagawa in Verbindung gebracht. Konkret wurde es mit keinem der angeblichen Interessenten.

"Schwierige Situation" für Kagawa beim BVB

"Wir kennen Shinjis Qualitäten", sagte Favre zwar auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaauftakt gegen RB. Es scheint aber eher so, als könne der Schweizer mit Kagawa, der aufgrund seiner WM-Teilnahme im Sommer erst später zur Mannschaft stieß, nichts anfangen.

Kagawas großes Problem: Seine bevorzugte Position, auf der "Neuneinhalb oder Zehn" (Favre) hinter der Sturmspitze, gibt es im System des BVB nicht. Der neue Coach lässt stattdessen im 4-3-3 spielen.

Die Neuzugänge Axel Witsel und Thomas Delaney sind im Mittelfeld gesetzt. Sie sollen in der letzten Saison beim BVB so schmerzlich vermisste Tugenden wie Kampfkraft und körperliche Präsenz garantieren. Kagawas Qualitäten sind schon aufgrund seiner physischen Voraussetzungen andere.

Statt auf den 1,75 Meter kleinen Edeltechniker setzt Favre auf Mahmoud Dahoud, seinen Schützling aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten. Der 22-Jährige, nicht viel größer als Kagawa, aber im Zweikampf wuchtiger und in der Spielanlage flexibler, zahlt das Vertrauen des Trainers mit überwiegend ordentlichen Leistungen zurück.

Keine guten Nachrichten für Kagawa, der als derzeit prominentester Tribünenhocker aus dem aufgeblähten BVB-Kader in einer "schwierigen Situation" steckt, wie unlängst auch Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem "kicker" zugab.

Kagawa im Frühjahr bester Offensivspieler des BVB

Klar ist aber auch: Einige der Stärken, die Kagawa in seinen inzwischen gut sechs Jahren im Dortmunder Trikot in schöner Regelmäßigkeit auf den Platz brachte, gingen dem BVB insbesondere gegen die geschickt verteidigenden Gegner Fürth und Hannover ab.

Überraschende Finten, der letzte, tödliche Pass und gefährliche Abschlüsse zählen an guten Tagen wie selbstverständlich zum Repertoire des 2014 von Manchester United zurückgekehrten Profis.

Nicht von ungefähr avancierte Kagawa unter Favres Vorgänger Peter Stöger im Frühjahr zum Fixpunkt in der ansonsten lahmenden Offensive des BVB - zumindest bis ihn im Februar eine langwierige Knöchelverletzung jäh stoppte und für mehr als zwei Monate außer Gefecht setzte.

Auch Kagawas Karriere-Zahlen sind beeindruckend: Seine Statistik weist in nahezu jedem zweiten Bundesligaspiel eine Torbeteiligung für die Borussia aus.

Dass Favre angesprochen auf die künftige Rolle des Reservisten auf die kommenden englischen Wochen verwies, kann vor diesem Hintergrund nur ein schwacher Trost für Kagawa sein.

Kagawa lässt Zukunft beim BVB offen

Dennoch klagt der Musterprofi selbst seinem Naturell entsprechend nicht. "Externe Faktoren kann ich nicht beeinflussen, ich muss mich auf mich selbst konzentrieren", sagte Kagawa der japanischen Zeitung "Nikkan Sports".

Fraglich ist allerdings, wie lange er sich mit dem unbefriedigenden Status quo zufrieden gibt. Eine klare Aussage zu seiner Zukunftsplanung vermeidet der 98-fache Nationalspieler jedenfalls. "Es kann sein, dass ich bleibe. Es kann sein, dass ich gehe. Das weiß nur Gott", so Kagawa.

Den Dortmunder Fans, bei denen der einstige Derbyheld immer noch Kultstatus genießt, dürften solche Worte die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Denn die BVB-Anhänger würden ihren "Shiiiinjiiii" gerne bald wieder im Signal Iduna Park bejubeln.

Tobias Knoop