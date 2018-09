Medien: Paul Pogba will zum FC Barcelona wechseln

Paul Pogba wird mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht

Fußball-Weltmeister Paul Pogba ist im Sommer 2016 für die damalige Rekordsumme von 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt. Bald könnte der Franzose allerdings in Spanien spielen. Pogba selbst soll einen neuen Klub bereits ins Auge gefasst haben.

Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, will der 25-Jährige zum FC Barcelona wechseln. Seinen Berater Mino Raiola habe Pogba bereits in der vergangenen Transferperiode bei den Katalanen angeboten. Die Signale aus der Hafenstadt seien dabei durchweg positiv gewesen: Sowohl der Klub als auch der Spieler wollen also einen Wechsel forcieren.

Als Problem werden sich allerdings vordergründig die Gespräche mit Pogbas Arbeitgeber Manchester United gestalten. Der Premier-League-Klub wird Pogba nicht unter der Summe abgeben, die United vor zwei Jahren an Juventus überwiesen hat. Das Blatt spricht in diesem Zusammenhang von einer "astronomischen" Forderung für Pogba.

Im Falle eines Wechsels zum FC Barcelona würde der Franzose unterdessen wohl mit offenen Armen empfangen werden. Barca-Abwehrspieler Piqué hatte zuletzt erklärt, das Team wäre "sehr glücklich, wenn Pogba kommt". Er sei "ein großartiger Spieler, das ist sicher, und wir werden sehen, ob er in der Zukunft den Verein wechselt".

Der Mittelfeldspieler selbst hat sich gegenüber "Sky" indes zu seiner aktuellen Situation geäußert. Es wurde viel darüber gesprochen, aber es war eben so", erklärte Pogba zu seinem Verbleib bei den Red Devils: "Ich bin in Manchester unter Vertrag." Dieser ist noch bis 2021 gültig.

Was "in den nächsten Monaten" passiere, wisse er allerdings nicht. Ein Wechsel in einem der kommenden Transferfenster schloss Pogba damit nicht aus.