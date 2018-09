VfL-Coach Labbadia: Tribünenplatz "nicht menschlich"

Labbadia hätte gerne mehr einsatzberechtigte Reservisten

Trainer Bruno Labbadia vom VfL Wolfsburg hat sich für mehr einsatzberechtigte Reservisten in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

"Die schwierigste Entscheidung meines Berufes ist es, jede Woche Spieler auf die Tribüne setzen zu müssen. Das ist in meinen Augen nicht wirklich menschlich", sagte der Coach der "Sport Bild".

Das Denkmodell des 52-Jährigen wird bereits seit sechs Jahren in der Serie A in Italien praktiziert. In der Bundesliga ist die Zahl der Einwechselspieler derzeit auf sieben Akteure begrenzt.