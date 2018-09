Gladbach-Juwel Doucouré vor Einsatz

Mamadou Doucouré absolvierte noch kein Spiel für die Borussia

Im Jahr 2016 ist dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ein Transfer-Coup gelungen. Das in ganz Europa umworbene Juwel Mamadou Doucouré von Paris Saint-Germain entschied sich für einen Wechsel zu den Fohlen. Doch auf einen Einsatz bei den Profis wartet der Youngster bis heute.

Das könnte sich am Donnerstag im Testspiel gegen den VfL Bochum ändern. Nach zweijähriger Verletzungs-Misere steht Doucouré vor seinem Debüt für Gladbach. Trainer Dieter Hecking stellte dem Franzosen einen Kurzeinsatz in Aussicht.

"Wir wollen ihm einfach auch das Gefühl geben, wieder richtig dazuzugehören. Wir müssen behutsam mit ihm umgehen", wird der 53-Jährige vom "kicker" zitiert: "Das heißt dann nicht, dass er nächste Woche schon 90 Minuten in der U23 spielen kann. Wenn er das so versteht, kann es sein, dass er am Donnerstag mal ein paar Minuten bekommt."

Vor seinem Wechsel an den Niederrhein hatte sich Doucouré im letzten Einsatz für seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain einen Muskelbündelriss zugezogen. Damals war die Rede von nur einigen Wochen Ausfallzeit. Doch stattdessen plagte sich der 20-Jährige immer wieder mit Muskelproblemen herum und musste sogar operiert werden.

"Mamadou macht uns viel Freude"

"Mamadou macht uns momentan viel Freude. So weit wie jetzt war er noch nie in den eineinhalb Jahren, in denen ich bei der Borussia Trainer bin", freute sich Hecking für Doucouré.

Der Junioren-Nationalspieler wechselte ablösefrei von Paris nach Gladbach und unterschrieb am Niederrhein einen Fünfjahresvertrag.

Sportdirektor Max Eberl stellte die Nachwuchs-Hoffnung bei ihrer Verpflichtung als "großes Talent" vor und gab an, "viele namhafte Klubs" hätten mit der Borussia um Doucouré konkurriert.