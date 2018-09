Kroos: Sané kann eine große Bereicherung sein

Toni Kroos hält nach wie vor große Stücke auf Leroy Sané (r.)

Vor dem Kracher in der Nations League zwischen Deutschland und Frankreich (Donnerstag, 20:45 Uhr) haben sich Bundestrainer Joachim Löw und Führungsspieler Toni Kroos den Fragen der Journalisten gestellt. Der Mittelfeldspieler hat sich in diesem Zuge auch zu Mannschaftskollege Leroy Sané geäußert, der nach der WM-Ausbootung vor seinem Comeback im DFB-Dress steht.

"Er ist ein Spieler, der alles mitbringt, um absolut weltklasse zu werden", lobte Toni Kroos auf der Pressekonferenz: "Es ist klar, dass man einen Weg finden muss, ihn zur Top-Leistung zu bringen. So wäre er eine Riesen-Bereicherung." Sané sei "ein Team-Player".

Immerhin hatte Bundestrainer Joachim Löw bei der Weltmeisterschaft in Russland auf den Angreifer von Manchester City verzichtet. Mangelnde Einstellung soll der Grund gewesen sein. City-Teammanager Pep Guardiola strich Sané ebenfalls erst kürzlich aus dem Kader.

An der Einstellung müsse der junge Profi noch arbeiten, so entgegnete auch Kroos: "Natürlich ist er jemand, bei dem man manchmal von der Körpersprache das Gefühl hat, dass es nicht passt." Dennoch: "Ein Spieler wie Leroy haben wir mit seiner Qualität nicht noch einmal. Die Maßnahmen dienen dazu, das beste aus ihm rauszuholen."

Löw plant mit Einsätzen von Havertz und Co.

Bundestrainer Joachim Löw stellte auf der Pressekonferenz unterdessen klar, gegen Frankreich auf die drei Neulinge im Kader zu setzen: Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Nico Schulz (1899 Hoffenheim) und Thilo Kehrer (PSG) dürften sich demnach Hoffnungen auf Einsätze machen.

"Die Spieler, die zum ersten Mal dabei sind, haben sich schnell eingefunden. Man merkt, dass sie eine gute Basis haben", lobte der Bundestrainer, der sich in Sachen Taktik allerdings nicht in die Karten schauen ließ. So sei sowohl das Spiel mit einer Dreier- als auch einer Viererkette möglich.

"Egal welches System man spielt, wichtig wird sein, dass alle Spieler defensiv arbeiten. Auch die Mittelfeldspieler", forderte der 58-Jährige: "Das ist eine taktische Sache der Mannschaft und nicht des Systems. Die Dreierkette hatten wir auch vor der WM gespielt. Es ist denkbar, dass wir auch un Zukunft so spielen."

Die Pressekonferenz mit Toni Kroos und Joachim Löw zum Nachlesen:

+++ Kroos über Joachim Löw +++

"Der Bundestrainer muss sich ja nicht als Typ ändern. Er weiß, dass das Hauptaugenmerk auf dem Platz liegt. Er hat sich da extrem viele Gedanken gemacht. Ich habe das Gefühl, dass zwei drei Sachen geändert werden. Das war auch das Hauptproblem bei der WM. 2014 gab es mehr Sachen, die man hätte kritisieren können."

+++ Kroos über die Entwicklung im DFB +++

"Man sieht, wie sich unsere Spieler auch in den Vereinen präsentieren. Ich glaube nicht, dass wir allgemein zu schlecht sind. Es gilt, wieder einen Weg zu finden, an die absolute Spitze zu kommen. Es bringt, nichts irgendetwas zu kopieren, was gar nicht im Kader vorhanden ist. Vielleicht sieht es in zwei Jahren alles anders aus. Wir müssen unseren eigenen Weg finden."

+++ Kroos über Leroy Sané +++

"In Südtirol kam ich einen Tag bevor er abgereist ist. Er ist ein Spieler, der alles mitbringt, um absolut weltklasse zu werden. Er muss immer wieder gesagt bekommen, dass er es tun sollte. Es ist klar, dass man einen Weg finden muss, ihn zur Top-Leistung zu bringen. So wäre er eine Riesen-Bereicherung. Er ist ein Team-Player. Natürlich ist er jemand, bei dem man manchmal von der Körpersprache das Gefühl hat, dass es nicht passt. Ein Spieler wie Leroy haben wir mit seiner Qualität nicht noch einmal. Die Maßnahmen dienen dazu, das beste aus ihm rauszuholen."

+++ Kroos über seine Rolle als Führungsspieler +++

"Ich habe keine Ansprache gehalten. Jedem muss bewusst sein, dass man mehr reinhauen muss als zuletzt. Nichts anderes wollen wir alle."

+++ Kroos über Taktik +++

"Es ist für uns ein kleiner Wink, wo man was besser machen kann. Es ist klar, dass wir was überdenken müssen, wenn man einen Misserfolg hatte. Das kann man ohne Probleme einsehen und besser machen. Wir haben die Spieler, die gerne mal länger den Ball haben. Wir müssen einen anderen Fußball spielen als Frankreich. Wir haben andere Spieler. Wir müssen nach wie vor vernünftig nach vorne spielen."

+++ Kroos über Özil-Rücktritt +++

"Das sagt nichts über den deutschen Fußball. Es ist ein absoluter Einzelfall. Ich habe den Rassismus-Vorwurf beim DFB zurückgewiesen. Das ist in der Schärfe nicht in Ordnung gewesen. Wir waren in den Jahren immer ein Vorbild."

+++ Kroos über Testspiele vor der WM +++

"Ich hatte das Gefühl, dass irgendwas an Körpersprache und Qualität fehlt. Manchmal ist es eine Möglichkeit, etwas zu überdenken. Die Qualität steckt nach wie vor in uns drin. Es ist unwichtig, was erzählt und kritisiert wird. Das Wichtigste ist die Umsetzung auf dem Platz. Wir würden uns freuen, wenn das morgen schon beginnt. Versprechen kann man aber nichts."

+++ Kroos über Nicht-Nominierung von Griezmann zum Weltfußballer +++

"Er hätte es bestimmt verdient gehabt. Aber da gibt es viele. Ich bin kein Fan von Einzelpreisen."

+++ Kroos über Stimmung in Deutschland +++

"Wir sind in der Bringschuld, positive Stimmung zu erzeugen. Als Fan ist es einfacher, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist. Die richtigen Fans sind nach wie vor für uns und nicht nur wenn man Weltmeister wird. Die Fans kommen Donnerstag nicht, um zu sehen, wie schlecht wir sind."

+++ Kroos über das System +++

"In der Vergangenheit wurde bei uns immer wieder gewechselt. Der Großteil spielt auch im Verein eine Viererkette. Was der Bundestrainer plant, weiß ich nicht genau. Auch mit der Dreierkette haben wir schon vernünftige Spiele gezeigt."

+++ Löw über Nils Petersen +++

"Es ist so, dass wir von diesen Spielertypen generell in Deutschland nicht allzu viele Möglichkeiten haben. Da wollen wir in der Ausbildung ansetzen. Wichtig ist für mich, dass wir mehrere Spieler vorne haben, die Tore erzielen müssen. Mit Sandro Wagner habe ich telefoniert. Wir haben uns ausgesprochen. Eine Rückkehr ist aber kein Thema."

+++ Löw über die Niederlande +++

"Holland hatte immer eine vorbildliche Ausbildung.Zuletzt hat man es nicht geschafft, bei den Turnieren dabei zu sein. Holland hat nach wie vor eine junge Mannschaft. Es ist immer eine Mannschaft, die sehr schnell spielen kann. Intensiv werde ich mich erst ab der nächsten Woche mit Holland auseinandersetzen."

+++ Löw über die Fans und Druck +++

"Das Stadion ist ausverkauft. Ein Spiel gegen den Weltmeister ist nicht alltäglich. Es liegt an der Mannschaft, den Funken an das Publikum zu übertragen und die Stimmung anzuheitzen. Ich bin sicher, dass die Fans auf unsere Seite sind. Als Nationaltrainer ist der Druck immer gegeben. Man muss diesen annehmen und damit umgehen. Wir stehen alle in der Pflicht. Ich werde jetzt nicht vom Drück völlig aus der Bahn geworfen. Ich bin der Überzeugung, dass wir jahrelang gute Arbeit geleistet haben. Druck ist auf dem Niveau immer vorhanden."

+++ Löw über den Özil-Rücktritt +++

"Mesut hat vor einigen Wochen seinen Rücktritt erklärt. Er hatte seine Gründe. Von daher ist das Thema abgeschlossen. Ich wüsste nicht, was man daran ändern sollte. Man holt ihn ja nicht zehn Woche später einfach zurück. Wir versuchen neue Lösungen zu finden. Für mich und für die Mannschaft ist das kein Thema."

+++ Löw über den Umbruch +++

"Ich bin der Meinung, dass auf die routinierten Spieler absolut Verlass ist. Wir haben viele junge Spieler. Jede erfolgreiche Mannschaft braucht eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Erfahrung ist wichtig. Diese Spieler haben eine absolute Qualität. Natürlich erwarte ich von ihnen, dass sie den Karren anschieben. Die Breite in Deutschland ist nicht unermesslich. Gerade gegen Mannschaften die Frankreich brauchen wir die Erfahrung."

+++ Löw über die EM-Bewerbung ++++

"Bald fällt die Entscheidung. Wie die Chancen stehen, kann ich nicht beurteilen. Für den deutschen Fußball wäre das sehr wichtig."

+++ Löw über die Nations League +++

"Ich finde die Nations League gut. Ich finde es ist eine gute Abwechslung zur normalen Qualifikation. Es gab in der Regel einen einzigen Favoriten. Die kleineren Mannschaften hatten kaum eine Chance. Es ist ein Wettbewerb, das ist immer gut. Wir nehmen das so an.

+++ Löw über ter Stegen +++

"Marc war logischerweise enttäuscht. Er hat eine starke Saison gespielt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei uns hat er sich die letzten zwei Jahre extrem gesteigert. Er ist ein Weltklasse-Keeper und passt perfekt zum Spiel von Barcelona. Manuel hat bei der WM bewiesen, dass er nach wie vor unsere Nummer eins ist. Wir sind happy, dass wir mit Marc einen Torhüter haben, der ihn fast gleichwertig ersetzen kann. Man wird die Situation immer neu bewerten müssen. Ich glaube, dass Marc der kommende Mann sein wird."

+++ Löw über Ballbesitzfußball +++

"Wir werden uns nicht komplett neu aufstellen. Wir waren so lange erfolgreich und haben damit viel Freude bei den Fans ausgelöst. Wir müssen daran weiter arbeiten. In vielen Spielen werden die Gegner tief stehen. Dann haben wir zwangsläufig diesen Ballbesitz. Gegen starke Mannschaften werden wir uns anpassen. Wir wollen den Wert vermehrt auf die Defensive legen."

+++ Löw über Didier Deschamps +++

"Wir haben einige Jahre in gutes Verhältnis. Schon 2014 hatte ich Frankreich auf Augenhöhe gesehen. Didier war nach diesem Ausscheiden ein fairer und respektvoller Verlierer. Ich verfolge seine Arbeit. In Frankreich sind die Erwartungen auch immer sehr hoch. Er hat kontinuierlich seinen Weg gemacht. Er hat der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben. Er war ein großer Spieler."

+++ Löw über Rassismus +++

"Bei uns in der Mannschaft gab es nie eine Form von Rassismus. Unsere Spieler mit Migrationshintergrund waren hervorragend integriert. Das leben wir schon viele Jahre beim DFB."

+++ Löw über Favoritenrolle +++

"Favorit sind wir nicht, wenn der Weltmeister hier das erste Spiel nach dem Turnier macht. Logischerweise werden wir alles versuchen, Frankreich unter Kontrolle zu halten. Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen. Das ist ein Prozess. Das übergeordnete Ziel ist die WM 2020. Das ist ein Weg, den wir gehen müssen."

+++ Löw über Benjamin Pavard +++

"Er hat letztes Jahr schon eine sehr gute Rolle gespielt. Man kannte ihn vorher wenig. Er hat bei der WM sehr sehr gut gespielt. Er ist im Zweikampf sehr gut und im Kopfball stark. Der Spieler hat sich sehr gut entwickelt. Er ist bei vielen Vereinen hoch im Kurs."

+++ Löw über System +++

"Der Özil-Rücktritt hat nichts mit dem System zu tun. Den klassischen Spielmacher auf der zehn gibt es schon länger nicht mehr. Heute sind die Spielmacher eher weiter zurück im Spiel. Es wird erwartet, dass eine zehn auch selber torgefährlich ist und Tore erzielt. Spielmacher heute sind weiter zurückgezogen. Den einen Spielmacher gibt es heute nicht mehr. Diesen Job müssen immer mehrere übernehmen."

+++ Löw über Frankreich +++

"Frankreich ist eine Mannschaft, die bei der EM und WM eine ähnliche Spielweise hatte. Sie sind völlig verdient Weltmeister geworden. Sie haben im Umschaltverhalten nach vorne Spieler, die schnell sind. Frankreich schafft es diese Spieler, in die entsprechende Position zu bringen. Frankreich hat in den letzen zwei Jahren eine starke Balance und eine Ausgewogenheit im Kader. Sie sind auch individuell stark besetzt. Frankreich ist im Moment die beste Mannschaft der Welt. Das wird für uns eine schwierige Aufgabe."

+++ Löw über Neulinge +++

"Die Spieler, die zum ersten Mal dabei sind, haben sich schnell eingefunden. Man merkt, dass sie eine gute Basis haben. Von daher war diese Anpassung schnell vorhanden. Diese Spieler sollen auch zu einem Einsatz kommen. Das ist auf jeden Fall geplant."

+++ Löw über mögliche Dreierkette +

"Das wäre denkbar. Egal welches System man spielt, wichtig wird sein, dass alle Spieler defensiv arbeiten. Auch die Mittelfeldspieler. Das ist eine taktische Sache der Mannschaft und nicht des Systems. Die Dreierkette hatten wir auch vor der WM gespielt. Es ist denkbar, dass wir auch un Zukunft so spielen."

+++ Löw über Taktik +++

"Wir waren eine Mannschaft, die viel Wert auf Dominanz und Ballbesitz gelegt hat. Diese Vision werden wir jetzt nicht völlig eingraben. Das ist die Grundbasis unseres Spiels. Wir müssen uns in manchen Spielen anpassen. Wir dürfen Frankreich diesen Platz nicht geben. Wir brauchen eine bessere Balance im Spiel. Die Aufgaben der einzelnen Positionen werden anders vergeben. Die Außenverteidiger sollen nicht mehr so offensiv spielen. Wir wollen die Offensivkraft nicht verlieren und uns gleichzeitig defensiv stabilisieren."

+++ Löw über Motivation +++

"Wir haben über diese Themen gesprochen. Ich glaube im Training ist zu spüren, dass die Mannschaft weiß, dass sie einiges gut zu machen hat. Wir haben in den Trainingseinheiten Formen gewählt, wo es in die Zweikämpfe geht und Defensivarbeit im Vordergrund stand. Das Bewusstsein zu schaffen, dass wir das eigene Tor verteidigen müssen, ist eine wichtige Voraussetzung. Jeder weiß, dass gezeigt werden muss, dass wir das Feuer weiter abrufen können."

+++ Löw über die Analyse +++

"Jeder hatte in dieser Zeit genug Möglichkeiten zur Analyse. Ich habe das bei allen Spielern gespürt. Es war eine große Selbstkritik vorhanden. Wir Trainer sind mit uns hart ins Gericht gegangen und versucht die Dinge auszuarbeiten und Lösungen zu finden. Wir haben uns gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben. Es war eine positive Ungeduld zu spüren. Dieser Eindruck hat sich in den letzten beiden Tagen verstärkt. Man spürt eine Aufbruchsstimmung. Wir stehen vor einer Art Neustart. Ich denke, dass wir jetzt gewillt sind, ein anderes Gesicht zu zeigen als in Russland und ein gutes Spiel gegen den Weltmeister zu machen. Das ist ein Gegner, an dem wir uns messen können. Unsere Qualität ist nach wie vor vorhanden."

+++ Abstimmung: Wie schneidet das DFB-Team ab? +++

+++ Pleite Nummer 205 droht +++

Das Spiel gegen Frankreich ist die insgesamt 946. Partie der DFB-Auswahl. In der Bilanz stehen 550 Siege, 191 Unentschieden und 204 Niederlagen.

+++ Özil kein Thema mehr +++

Nach seinem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kursierten zuletzt immer wieder Spekulationen, Mesut Özil könne in naher Zukunft doch wieder im DFB-Dress auflaufen. Bundestrainer Joachim Löw hat das nun dementiert.