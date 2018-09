Löw fordert "Feuer vom DFB" - Schulz mit Startelfchance

Joachim Löw setzt für den Neustart auf die neuen Spieler

Joachim Löw setzt beim Neustart mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster auch auf seine Novizen.

"Alle drei haben einen guten Eindruck gemacht. Es ist geplant, dass sie in den beiden Spielen zu einem Einsatz kommen", sagte Löw vor dem Duell mit Weltmeister Frankreich zum Nations-League-Auftakt am Donnerstag (20:45 Uhr) in München und am Sonntag (20:45 Uhr/RTL) gegen Peru in Sinsheim.

Allerdings dürfte gegen Les Bleus nur Nico Schulz eine realistische Chance auf einen Einsatz von Beginn an haben. Der Hoffenheimer ist links hinten der logische Ersatz für Jonas Hector, der wegen seines früheren Saisonstarts mit Zweitligist 1. FC Köln bei seinem Verein bleiben durfte. Neben Schulz sind Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) neu dabei.

Löw selbst sprach von einem "Neustart", vertraut aber einem Gerüst aus ehemaligen Weltmeistern. Kapitän Manuel Neuer bleibe die Nummer eins im Tor, sagte er. Davor dürften die Münchner Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels sowie Schulz verteidigen. Er erwarte von seinen etablierten Größe, "dass sie den Karren anschieben", sagte Löw.

"Es liegt an uns, das Feuer zu entfachen"

Neben dem gesetzten Toni Kroos könnte im Mittelfeld der formstarke Neu-Münchner Leon Goretzka zum Einsatz kommen. Thomas Müller und Julian Draxler sind wohl erste Wahl auf den offensiven Außen, Marco Reus fällt voraussichtlich die zentrale Rolle und damit das Erbe des zurückgetretenen Mesut Özil zu. Timo Werner wird stürmen.

"Wir sind gewillt, ein völlig anderes Gesicht zu zeigen als in Russland und ein gutes Spiel zu machen", sagte Löw: "Es liegt an uns, das Feuer zu entfachen."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

DEUTSCHLAND: Neuer/Bayern München (32 Jahre/79 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (23/32), Boateng/Bayern München (30/73), Hummels/Bayern München (29/66), Schulz/TSG Hoffenheim (25/0) - Kroos/Real Madrid (28/83), Goretzka/Bayern München (23/16) - Müller/Bayern München (28/94), Reus/Borussia Dortmund (29/34), Draxler/Paris St. Germain (24/46) - Werner/RB Leipzig (22/17). - Trainer: Löw

FRANKREICH: Areola/Paris St. Germain (25/9) - Pavard/VfB Stuttgart (22/12), Varane/Real Madrid (25/49), Umtiti/FC Barcelona (24/25), Hernandez/Atletico Madrid (22/12) - Kante/FC Chelsea (27/31), Pogba/Manchester United (25/60) - Mbappe/Paris St. Germain (19/22), Griezmann/Atletico Madrid (27/61), Matuidi/Juventus Turin (31/72) - Giroud/FC Chelsea (31/81). - Trainer: Deschamps

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)