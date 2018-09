DFL terminiert weitere Bundesliga-Spieltage

Das Ruhrderby findet am 8. Dezember statt

Die Deutsche Fußball Liga hat die Bundesliga-Spieltage 7 bis 14 zeitgenau terminiert. Demnach steigt das Ruhrderby zwischen Vizemeister Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr.

Der deutsche Clasico zwischen den Dortmundern und Rekordmeister Bayern München wurde auf den 10. November um 18.30 Uhr gelegt.

Das einzige Montagspiel in diesem Zeitraum tragen Aufsteiger 1. FC Nürnberg und Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen am 3. Dezember (20:30 Uhr) aus. Zudem findet am 7. und am 9. Spieltag zur Entlastung der Europa-League-Klubs jeweils eine Partie sonntags um 13:30 Uhr statt. Am 7. Oktober trifft der SC Freiburg auf Leverkusen, drei Wochen später gastiert Eintracht Frankfurt bei den Nürnbergern.

