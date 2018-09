Trotz Platz 18: VfB-Boss bleibt gelassen

Wolfgang Dietrich ist seit 2016 Präsident des VfB Stuttgart

Trotz des Erstrunden-Aus im DFB-Pokal sowie den beiden Auftaktpleiten in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 (0:1) und den FC Bayern München (0:1) ist die Lage beim VfB Stuttgart noch entspannt. Das soll nach Ansicht von Klubboss Wolfgang Dietrich auch unbedingt so bleiben.

"Wir werden jetzt erst recht ruhig bleiben. Ich glaube, wir haben alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen wird", wird der Stuttgarter Klubboss im "kicker" zitiert.

Nach der überragenden Rückrunde in der Bundesliga, als der VfB nach dem FC Bayern die zweitmeisten Punkte einfuhr, war die Erwartungshaltung im Verein und im Umfeld bereits gestiegen.

Die jüngsten Rückschläge werden die Schwaben nun nicht nachhaltig aus der Bahn werfen, dessen ist sich Dietrich sicher: "Ich weiß, dass die Mannschaft und der Trainerstab wissen, was sie zu tun haben, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen", so Dietrich weiter.

Volle Rückendeckung für das Trainerteam

Der 70-Jährige sprach Cheftrainer Tayfun Korkut, der in Fankreisen nach der ernüchternden 0:2-Heimpleite gegen den Meister aus München in die Kritik geraten war, sein vollstes Vertrauen aus.

In seinem Amt als Vereinspräsident ist Dietrich auch für die Suche nach neuen Partnern, die der VfB nach der Ausgliederung seiner Profiabteilung als Investoren gewinnen will. Derzeit sei in dieser Hinsicht noch nichts Konkretes zu vermelden.

Dietrich meinte aber, dass Gespräch "mit einigen" potenziellen Investoren in Kürze beginnen würden. "Unser Ziel ist es, dass wir Mitte 2019 einen oder zwei weitere Investoren präsentieren können", informierte er über den Zeitplan der Stuttgarter Führungsetage.