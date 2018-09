Schalke-Fehlstart: Kaum Tore, keine Ideen, kein Plan B

Domenico Tedesco steht auf Schalke vor schweren Wochen

Nach dem 0:2 gegen die Hertha ist die Ernüchterung beim FC Schalke 04 groß, der Saisonauftakt zumindest holprig. In den nächsten Wochen droht sogar ein krasser Fehlstart. Mit kochkarätigen Gegnern vor der Brust und ohne ersichtliche Spielidee ist S04 auf dem Weg in die nächste Misere.

Die Pleiten in Wolfsburg und gegen Berlin lassen in Gelsenkirchen böse Erinnerungen an die vorletzte Saison wach werden. Damals war Schalke unter Markus Weinzierl gar mit fünf Niederlagen gestartet - am Ende stand ein ernüchternder zehnter Platz. Mit Domenico Tedesco an der Seitenlinie schien ein solcher Fehlstart unmöglich. Eigentlich.

Der Vizemeister war zwar auch im Vorjahr nicht gerade für Kreativität und Offensivdrang bekannt, doch die aktuelle Harmlosigkeit im Angriff ist geradezu erschreckend. Im Heimspiel gegen Hertha schossen die Knappen ganze viermal aufs Tor und vier weitere Male daneben.

Immer die gleichen Spielzüge, kein Tempo, kein Raumgewinn

Vor allem die offensichtliche Ideenlosigkeit erinnerte an alte Zeiten. Immer die gleichen Spielzüge, kein Tempo, kein Raumgewinn, keiner will Verantwortung. Das Schalker Spiel ist so leicht auszurechnen, dass es mit einfachsten Mitteln völlig auszuschalten ist. Das hat Hertha-Coach Pál Dárdai am Sonntag bewiesen.

Selbst bei Standardsituationen, im Vorjahr noch die große Stärke von Königsblau, geht gar nichts. Trotz der beiden Türme Naldo und Salif Sané in der Mitte war keine einzige der neun Schalker Ecken gegen Berlin gefährlich. Selbst vom Elfmeterpunkt klappt es nicht, wie Daniel Caligiuri am Sonntag feststellen musste.

Domenico Tedesco hat Ideen, das steht außer Frage. Doch kann der junge Coach diese in seiner manchmal etwas komplizierten Art auch dem Team vermitteln? "Der Druck auf den Ball determiniert das kollektive Verhalten", sagte der 32-Jährige jüngst. Einfach ist anders.

Tedesco kann auch lustig sein. "Wenn wir die Bälle mit Brötchen substituieren, wären die Stürmer verhungert", spaßte er nach dem 0:2 gegen Berlin. Dabei dürfte den wenigsten Schalkern zum Lachen zumute gewesen sein. Weder den Fans, noch den Herren Uth, Burgstaller oder Embolo, die vorne teils völlig in der Luft hingen.

Neuzugänge noch nicht angekommen

Auffällig ist zudem, dass sämtlichen Neuzugängen die Bindung zum Schalker Spiel fehlt. Bei Toptransfer Sebastian Rudy mag das noch verständlich sein. Der Nationalspieler ist erst seit wenigen Tagen dabei und wurde von Berlins Ondrej Duda zudem in Manndeckung genommen.

Von Mark Uth, dem zweitbesten Torschützen der vergangenen Saison, dürfte sich S04 aber deutlich mehr erhofft haben. Der Ex-Hoffenheimer hatte zwar am Sonntag nach seiner einzigen gelungen Aktion noch die beste Schalker Chance zum Ausgleich, blieb aber ansonsten blass. Die offensiven Laufwege stimmten weder als Uth einzige Spitze war, noch an der Seite des später eingewechselten Guido Burgstaller.

Auch Sané tut sich im königsblauen Dress weiter schwer. Nach starken Leistungen bei Hannover 96 und einer überzeugenden WM mit dem Senegal ist der 1,96-Mann beim FC Schalke bisher vor allem ein Unsicherheitsfaktor. Statt Zweikampfstärke und Torgefährlichkeit bei Standards liefert Sané Ballverluste und Ratlosigkeit im Spielaufbau.

Suat Serdar hat in den ersten Spielen noch die besten Ansätze gezeigt. Der Ex-Mainzer überzeugte zumindest in einigen Situationen mit Tempo, Körperlichkeit und Gedankenschnelligkeit. Drei Aspekte, die dem Schalker Spiel sonst größtenteils fehlten.

Drei Hammer-Partien vor der Brust

Fehlen wird aufgrund seines Platzverweises mit Yevhen Konoplyanka im nächsten Spiel nun ausgerechnet der einzige Schalker, der gegen Berlin einen gewissen Zug zum Tor an den Tag legte.

Angesichts der kommenden Aufgaben keine leichte Bürde. Am nächsten Bundesligaspieltag reist Schalke nach Mönchengladbach. Anschließend steht Domenico Tedescos Champions-League-Debüt gegen den FC Porto an, bevor, zurück im Ligaalltag, der FC Bayern in die Veltins-Arena kommt. Nicht gerade beste Aussichten, um den punktlosen Bock umzustoßen.

So oder so müssen Tedesco und Co. ihr Repertoire allerdings dringend erweitern. Mit Gegenpressing und Umschaltspiel allein wird es in dieser Saison nicht zu Platz zwei reichen, denn die Gegner haben ihre Hausaufgaben gemacht. Schalke muss torgefährlicher werden. Und das muss bei dem vorhandenen Personal definitiv auch möglich sein.

Für Schalke 04 kommt die Länderspielpause auf jeden Fall zur rechten Zeit. Domenico Tedesco hat alle Hände voll zu tun, um sein Team auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Der Coach muss schleunigst die richtigen Worte finden, um Königsblau auf Kurs zu bringen.

Lennart Wegner