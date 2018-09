Völler nach Bayer-Fehlstart: "Diese Hysterie nervt"

Rudi Völler äußerte sich zum verpatzten Saisonstart der Leverkusener

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat Trainer Heiko Herrlich nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga den Rücken gestärkt.

"Diese Hysterie nervt", sagte der frühere Teamchef der Nationalmannschaft im "kicker"-Interview: "Ein Fazit nach zwei Spieltagen? Vielleicht nach fünf oder sechs Spielen. Aber doch nicht jetzt."

Die Kritik und Herrlich und am Team, das bei Borussia Mönchengladbach (0:2) und gegen den VfL Wolfsburg (1:3) verloren hatte, sei "okay, ja, sie ist sogar teilweise berechtigt", so Völler, der ergänzte: "Er hat ein paar Entscheidungen getroffen, die würde er heute vielleicht nicht mehr so treffen. Aber dass er deshalb zur Disposition stehen soll?"

Im Umgang mit dem Fehlstart der Leverkusener sieht der Bayer-Boss eine gewisse Ungerechtigkeit: "Wissen Sie, was ich seltsam finde? Wir haben nach zwei Spieltagen sieben Mannschaften, die gar keinen oder erst einen Punkt haben. Und ausgerechnet unser Trainer, der es in der vergangenen Saison erstklassig gemacht hat, steht so in der Kritik?", fragte der 58-Jährige im "kicker"-Gespräch.

Angefressen nach Niederlage: "Musste mich erst einmal sammeln"

Der einstige Stürmer der Werkself räumte ein, dass ihn besonders die 1:3-Heimpleite gegen die Wölfe ziemlich mitgenommen hatte: "Ich musste mich erst einmal sammeln. [...] Das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten."

Bei Rekordmeister Bayern München am 15. September (15:30 Uhr) müsse die Mannschaft "jetzt aufwachen", sagte Weltmeister von 1990: "Auch einige Spieler haben mir ein wenig zu viel davon gesprochen, wie gut wir sind und wie weit vorne wir landen können. Mein Tipp: Nicht so viel reden, mehr machen. Auf dem Platz."