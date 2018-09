Henrichs glaubt weiter an Chance im DFB-Team

Benjamin Henrichs wechselte im Sommer nach Monaco

Ligue-1-Legionär Benjamin Henrichs glaubt nach seinem Wechsel zur AS Monaco weiter an seine Chance für eine Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Jogi Löw hat mir nach meinem Wechsel zu Monaco eine SMS geschrieben. Darin wünschte er mir einen guten Start - er will mich schon im Auge behalten", sagte der 21 Jahre alte Abwehrspieler, der für 20 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen an die Cote d'Azur gewechselt war, im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Bei den Monegassen sieht das Bayer-Eigengewächs gute Möglichkeiten, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen: "In Monaco habe ich eine große Bühne, um mich zu zeigen. Ich glaube, dass ich durch den Umbruch bei der A-Nationalmannschaft bald wieder gute Chancen habe."

Henrichs von Leverkusen-Wende überzeugt

Die Ablösesumme ist keine Belastung für Henrichs: "Die Summen werden immer höher. Ich denke, hohe Ablösen wie in meinem Fall unterstreichen den Stellenwert, den ein Spieler beim neuen Verein hat. Ich war vergangene Saison kein Stammspieler und trotzdem wurde diese Summe für mich gezahlt."

Über die Krise seines Ex-Vereins Bayer Leverkusen sagte der 21-Jährige: "Es ist schade, dass meine alten Kameraden noch keinen Punkt geholt haben, und jetzt geht es als nächstes gegen den FC Bayern. Doch Leverkusen hat viel Qualität, viele gute junge Spieler im Kader. Dazu Leader wie die Bender-Zwillinge. Ich bin mir sicher, dass sie da unten bald wieder rauskommen."