Werder Bremen verlängert mit Frank Baumann

Frank Baumann verlängert bei Werder

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2021 verlängert. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. Der langjährige Werder-Kapitän hatte diesen Posten 2016 von Thomas Eichin übernommen.

"Frank hat in den letzten beiden Jahren die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, mehr als erfüllt. Er hat mit seinem Team die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen hohen Anspruch in der täglichen Arbeit etabliert. Wir freuen uns sehr, dass er diese Arbeit fortsetzen wird. Wir sind überzeugt, dass sich diese Kontinuität in der Führung des SV Werder Bremen positiv auswirken wird", begründete Werders Aufsichtsratvorsitzender Marco Bode die Verlängerung.

"Wir haben in den vergangenen Jahren viele Projekte begonnen, die wir mit unserer kontinuierlichen Arbeit nun konsequent fortführen und zum Erfolg führen möchten. Ich bedanke mich für das Vertrauen und setze die Arbeit mit großer Vorfreude fort, weil ich überzeugt bin, dass wir strukturell, inhaltlich sowie personell sehr gut aufgestellt sind und unsere Ziele erreichen können", sagte Baumann.

Baumann trug von 1999 bis 2009 das Trikot der Hanseaten. In dieser Zeit holte er mit den Norddeutschen 2004 das Double, fünf Jahre später ein zweites Mal den DFB-Pokal. In der deutschen Nationalmannschaft kam der gebürtige Würzburger zu 28 Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore.