Sportgericht verhandelt Willems-Einspruch

Jetro Willems sah gegen Bremen Rot

Der Einspruch des Niederländers Jetro Willems vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt gegen seine Drei-Spiele-Sperre wird am 14. September in Frankfurt/Main verhandelt. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Geleitet wird die Sitzung vom Sportgerichts-Vorsitzenden Hans E. Lorenz.

Willems war vom DFB-Sportgericht am Dienstag wegen einer Tätlichkeit "nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" gesperrt worden. Er war in der 32. Minute des Bundesligaspiels der Frankfurter gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag (1:2) von Schiedsrichter Sören Storks des Feldes verwiesen worden.