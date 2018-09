Schmadtke sieht Löw-Team auf dem Prüfstand

Jörg Schmadtke nimmt das DFB-Team in die Pflicht

Jörg Schmadtke sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Joachim Löw nach dem desaströsen Abschneiden bei der WM in Russland auf dem Prüfstand.

"Es sind ein paar Dinge während der WM in Russland passiert, die anscheinend leistungshemmend waren. Die gilt es abzustellen", sagte der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg im "SID"-Interview: "Ob dazu ein großer personeller Umbruch vonnöten ist, das werden die nächsten Spiele zeigen."

Schmadtke warb zugleich für eine differenzierte Diskussion über die möglichen Konsequenzen aus dem Scheitern in der Gruppenphase, das dem Flaggschiff Nationalmannschaft "ein paar Beulen" eingebracht habe. "Wir neigen in Deutschland dazu, dass wir alles nur schwarz oder nur weiß sehen", sagte der 54-Jährige: "Wir sind vor vier Jahren noch Weltmeister geworden und haben vor einem Jahr mit einer sehr jungen Mannschaft den Confed Cup gewonnen."

"Der Anfang war schon mal gut"

Schmadtke hatte im August am Krisengipfel des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga teilgenommen, der die erste Etappe der Aufarbeitung des WM-Debakels gebildet hatte. "Sowohl der DFB als auch Vereinsvertreter sind dabei, Dinge aufzuarbeiten, um daraus Veränderungen ableiten zu können", sagte der langjährige Funktionär nun: "Die Aufarbeitung ist wichtig. Und der Anfang war schon mal gut, weil es eine sehr kritische Bestandsaufnahme war."

Schmadtke wähnt die Beteiligten laut eigener Angaben "auf dem richtigen Weg. Nun muss man schauen, ob man die richtigen Schlüsse daraus zieht", sagte er. Den Auftakt der Nations League am Donnerstag in München gegen Weltmeister Frankreich wird Schmadtke in der Allianz Arena verfolgen.