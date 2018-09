Akanji: BVB-Trainer Favre "will immer etwas verbessern"

Manuel Akanji (l.) ist mit seiner bisherigen Saisonleistung beim BVB zufrieden

Trainer Lucien Favre vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund genießt auch bei den BVB-Profis den Ruf, ein Perfektionist zu sein.

"Ich hatte das Gefühl, es beim letzten Spiel gegen Hannover einigermaßen gut gemacht zu haben. Favre kam am nächsten Tag zu mir und meinte nur, dass es nicht schlecht war", sagte der eidgenössische Nationalverteidiger Manuel Akanji bei der Schweizer Nationalmannschaft im "SRG"-Interview über seinen Landsmann und Vereins-Coach schmunzelnd.

Das ist für Akanji allerdings nichts Ungewöhnliches, und er kann diese Haltung auch voll und ganz nachvollziehen: "So ist er halt. Er will immer etwas verbessern. Ich denke, das hilft jedem Einzelnen weiter."

Der Defensivspezialist war im vergangenen Januar für 21,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Basel nach Dortmund gewechselt. In dieser Saison avancierte der Abwehrspieler in der Viererkette des BVB an der Seite von Abdou Diallo zum Stammspieler.