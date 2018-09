Bestätigt: ManUnited wollte Can und Goretzka

Emre Can und Leon Goretzka standen im Fokus von Manchester United

Manchester United aus der englischen Premier League war in diesem Sommer an der Verpflichtung der deutschen Fußball-Nationalspieler Emre Can und Leon Goretzka interessiert. Dies räumte der ehemalige Chef-Scout der Red Devils ein.

"Ich war nur ein Jahr in Manchester aber ich hätte gerne Emre Can und Leon Goretzka verpflichtet, als sie ablösefrei waren", sagte der Javier Ribalta, der in der Saison 2017/18 für das Scouting von Neuzugängen bei United verantwortlich war, der italienischen Zeitung "Tuttosport".

Zusammen mit Coach José Mourinho habe er eine Liste mit möglichen Transferzielen zusammengestellt, auf der auch die beiden DFB-Spieler gestanden hätten.

Can spielte bis zuletzt für den FC Liverpool - den größten Ligarivalen der Red Devils. Nach Auslaufen seines Vertrags schloss er sich im Juli dem italienischen Meister Juventus Turin an. Aufgrund der Rivalität mit dem FC Liverpool hätte ein Wechsel nach Manchester in England für Schlagzeilen gesorgt.

Leon Goretzka hatte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Schalke ebenfalls nicht verlängert. Der Mittelfeldspieler spielt seit dieser Saison für den FC Bayern München.

Ribalta hat United in der Zwischenzeit bereits wieder verlassen. Im Juli übernahm der Spanier das Amt des Sportdirektors beim russischen Klub Zenit St. Petersburg.