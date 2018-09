Nations League: Wales fertigt Irland ab

Gareth Bale (l.) trifft beim 4:1-Erfolg der Waliser

EM-Halbfinalist Wales um Superstar Gareth Bale hat zum Auftakt der Fußball-Nations-League einen beeindruckenden Sieg im Prestigeduell gegen Irland gefeiert. Die Waliser gewannen in der zweitklassigen Division B am Donnerstag mühelos mit 4:1 (3:0) und machten damit einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppensieg.

Tom Lawrence (6.), Real-Ass Bale (18.) und Aaron Ramsey (37.) sorgten in Cardiff schon früh für klare Verhältnisse im Duell zweier nicht für die WM 2018 qualifizierter Teams. Connor Roberts (55.) legte nach der Pause nach. Irlands Shaun Williams (66.) gelang Ergebniskosmetik.

Ebenfalls in der B-Klasse kam die Ukraine auch dank eines Treffers des Schalkers Yevhen Konoplyanka zu einem 2:1 (1:1)-Sieg in Tschechien. Stürmerstar Patrik Schick von AS Roma (4.) hatte die Hausherren früh in Führung gemacht. Konoplyanka (45.), der zuletzt in der Bundesliga eine unglückliche Figur gemacht und beim 0:2 gegen Hertha BSC die Rote Karte gesehen hatte, glich kurz vor der Pause aus (45.), Olexander Sintschenko (90.+3) gelang schließlich der späte Siegtreffer.

In der drittklassigen Division C startete Norwegen mit einem 2:0 (2:0) gegen Zypern. Stefan Johansen, Teamkollege von Andre Schürrle beim FC Fulham, traf doppelt (21./43.). Ebenfalls die ersten drei Punkte holte Bulgarien beim 2:1 (1:1) in Slowenien.