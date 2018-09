Schalke-Coach Tedesco kündigt Gespräche mit Geis an

Johannes Geis hat keine Zukunft auf Schalke

Johannes Geis ist nach seiner Rückkehr vom FC Sevilla beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 endgültig aufs Abstellgleis geraten. Die Zukunft des 25-Jährigen ist weiter offen.

"In der nächsten Woche setzen wir uns mit Johannes noch einmal zusammen. Vor vier Tagen gab es noch Kontakte zu einem interessierten Klub. Wir wollten die Gespräche einfach abwarten", kommentierte Tedesco die Personalie gegenüber "Reviersport".

Trotz des dezimierten Schalker Profikaders darf Geis aktuell nur mit der U23 trainieren. Im Zuge seiner einjährigen Leihe nach Spanien hatte sich der einstige Hoffnungsträger nicht für höhere Aufgaben empfehlen können.

Bisher scheiterten freilich alle Versuche, einen Abnehmer für den Dauerreservisten zu finden. Mittlerweile ist das Transferfenster in fast allen europäischen Top-Ligen geschlossen. So könnte der 25-Jährige, der in Gelsenkirchen knapp drei Millionen Euro jährlich kassieren soll, seinen bis 2019 datierten Vertrag aussitzen - ein horrendes Minusgeschäft für die Knappen.

Vor drei Jahren war Geis für stolze 10,5 Millionen Euro von Mainz 05 ins Ruhrgebiet gewechselt. Dort ließ er sein Potenzial aber nur selten aufblitzen. Statt im Mittelfeld Regie zu führen, fand sich der Allrounder meist auf der Bank wieder.

Insgesamt 61 Spiele bestritt Geis im Schalke-Trikot - das Letzte im Mai 2017. Stand jetzt dürften keine weiteren Einsätze hinzukommen.