BVB baggert offenbar an Ajax-Juwel

Soll beim BVB auf dem Zettel stehen: Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam

Das Transferfenster ist gerade erst eine Woche geschlossen, da arbeitet Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schon am Kader der Zukunft. Der Niederländer Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam soll beim BVB auf dem Zettel stehen.

Nachdem ein Last-Minute-Wechsel zum FC Barcelona kurz vor dem Deadline Day gescheitert war, wittern einige Klubs ihre Chance bei de Jong - darunter auch die Borussia.

Laut "Mundo Deportivo" reiht sich der BVB in einen illustren Bewerberkreis ein. Angeblich buhlen neben Barca auch Paris Saint-Germain, Manchester City und der AS Rom um die Dienste des 21-Jährigen, der am Donnerstag sein Debüt in der Elftal feierte.

Beim Abschiedsspiel von Wesley Sneijder gegen Peru (2:1) kam de Jong zur Halbzeit aufs Feld und bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleich von Memphis Depay mustergültig vor.

Auch im Ajax-Trikot glänzte der zentrale Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten als kluger Umschaltspieler mit Blick für den tödlichen Pass. Kein Wunder, dass der niederländische Rekordmeister den Vertrag des Youngsters im Winter vorsorglich bis 2022 verlängert hat.

Entsprechend hoch sind die Ablöseforderungen der Amsterdam-Bosse, die mindestens 50 Millionen Euro für de Jong aufrufen. Ob der BVB bereit wäre, in dieser Dimension zu investieren, bleibt indes fraglich.

Trotz seines zarten Alters verfügt der Shootingstar bereits über beträchtliche Erfahrung. Seit seinem Wechsel von Willem II Tilburg im Sommer 2015 lief er 47 Mal für die Ajax-Profis auf (zwei Tore/neun Assists).