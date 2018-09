Modric nach UEFA-Ehrung: "Ronaldo hat mir gratuliert"

Luka Modric (m.) zwischen seinen Real-Kollegen Sergio Ramos (l.) und Keylor Navas

Für Europas Fußballer des Jahres Luka Modric fiel das Wiedersehen mit Ex-Teamkollege Cristiano Ronaldo erneut aus, trotzdem sei das Verhältnis der beiden Superstars nicht belastet.

"Einzelpreise sind wichtig, aber wichtiger sind kollektive Erfolge. Ronaldo hat mir nach der Wahl eine Nachricht geschickt, um mir zu gratulieren. Er hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Es ist nicht wichtig, was die Leute sagen, wir haben weiter ein gutes Verhältnis", sagte Modric nach dem 1:1 von Vizeweltmeister Kroatien im Länderspiel gegen Portugal in Faro.

Der zu Juventus Turin gewechselte Ronaldo hatte auf das Spiel verzichtet, um sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Schon bei der UEFA-Ehrung am Rande der Champions-League-Auslosung kam es nicht zum Treffen der früheren Teamkollegen von Titelverteidiger Real Madrid.

CR7 hatte kurzfristig auf eine Teilnahme verzichtet, womöglich weil die Auszeichnung an Modric ging. So hatte der Berater des Portugiesen Unverständnis über die Wahl ausgedrückt. "Cristiano Ronaldo hat 15 Tore geschossen, Real einmal mehr zum Champions-League-Titel geführt. Das ist einfach lächerlich", so Jorge Mendes.