DFB-Team startet WM-Vorbereitung gegen Österreich

Die DFB-Frauen testen im Oktober gegen Österreich

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) testen die deutschen Fußballerinnen ihre Form am 6. Oktober gegen den EM-Halbfinalisten Österreich. Anstoß in Essen ist um 14:00 Uhr. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.

Für Bundestrainer Horst Hrubesch ist es ein außergewöhnliches Spiel, da er seine Karriere bei Rot-Weiss Essen begann. "Für mich ist es immer etwas Besonderes, nach Essen zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass wir hier mit den Frauen zu Gast sind und unsere Vorbereitung auf die WM 2019 dort beginnt", sagte Hrubesch.

Der ehemalige Nationalspieler wird die DFB-Frauen nach der erfolgreichen WM-Qualifikation noch in den anstehenden Länderspielen betreuen, da die künftige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit der Schweiz noch in den Playoffs um das letzte europäische WM-Ticket kämpft.