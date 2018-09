Hopp und Co. kritisieren DFB für Wucherpreise

Die deutschen Fans müssen wieder einmal ordentlich blechen

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht hat den Deutschen Fußball-Bund wegen der hohen Eintrittspreise bei Länderspielen kritisiert.

"Wenn man zu zweit geht und noch eine Bratwurst und ein Bier dabei sind, liegt man schnell bei 200 Euro. Ich glaube nicht, dass der DFB auf 100.000 Euro angewiesen ist", sagte der CDU-Politiker der "Bild".

In Sinsheim spielt die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (20:45 Uhr/"RTL") gegen Peru. Die Karten kosten zwischen 25 und 80 Euro. "Ich halte das für viel Geld", so Albrecht. Die Partie ist mit 25.494 Zuschauern ausverkauft.

"Ich habe das Ohr am Volk, kriege hautnah mit, wie groß die Enttäuschung nach der WM ist. Man wäre gut beraten gewesen, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Man hat es stattdessen versäumt, nach der WM einen Schritt auf die Menschen zuzugehen", monierte Albrecht, der zudem die späte Anstoßzeit nicht nachvollziehen kann. "Es wird sicher halb zwölf, bis man nach Abpfiff zu Hause ist. Das kann man einem Schüler, der am Montag zur Schule muss, kaum zumuten."

Auch Hopp äußert Kritik

"Hausherr" Dietmar Hopp pflichtete Albrecht bei. "Ich bedauere, dass das Spiel um 20:45 Uhr an einem Sonntagabend stattfindet", sagte der Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim im "SID"-Videointerview: "Das ist schade, weil viele, vor allem viele Kinder, nicht kommen können."

Der 78-Jährige, der den Bau des Stadions finanziert hatte, hätte sich gewünscht, "dass es um 18:00 Uhr stattfindet".

Trotz der späteren Uhrzeit ist die Partie, zu der 25.494 Zuschauer erwartet werden, ausverkauft. Von Bundestrainer Joachim Löw erwartet Hopp, dass dieser "mutig mit neuen Talenten versucht, dieses Spiel zu gestalten und zu gewinnen".