Nach Rekordstart: Max bleibt zurückhaltend

Philipp Max steht noch bis 2022 beim FCA unter Vertrag

Philipp Max hat mit dem Fußball-Bundesligisten FC Augsburg den besten Saisonstart der Vereinshistorie hingelegt und rangiert mit dem Klub nach zwei Spieltagen auf dem sechsten Platz. Der Außenverteidiger übt sich dennoch in Bescheidenheit.

"Wir dürfen als FC Augsburg nicht vergessen, wo wir herkommen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Wir sehen jede Woche, wie schwer es ist, in der Bundesliga zu bestehen", meinte der 24-Jährige im Gespräch mit "lattenkreuz.de".

Das Ziel der Augsburger bleibe weiterhin der Klassenerhalt, von höheren Regionen will der Top-Vorbereiter der Fuggerstädter vorerst nichts wissen: "Wir wissen auch, wie es während einer Saison laufen kann. Da gehören Ausfälle, Formtiefs und Ähnliches dazu."

Max selbst wurde nach seiner starken Vorsaison mit 13 Torvorbereitungen monatelang mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Letztlich habe sich der Linksverteidiger aber bewusst dafür entschieden, zunächst in Augsburg zu bleiben.

Im Sommer keine konkrete Anfrage für Max

Für wie lange, darauf wollte sich Max nicht festlegen: "Ich habe hier einen langfristigen Vertrag bis 2022 unterschrieben, aber will mich natürlich auch weiterentwickeln, international spielen und den nächsten Schritt machen. Es ist trotz allem so, dass ich mich in Augsburg sehr wohl fühle", betonte der Sohn des langjährigen Bundesligaspielers Martin Max.

Nach den vermehrten Spekulationen um seine Person zeigte sich der Rechtsfuß "froh, dass das Transferfenster jetzt geschlossen ist und ich mich auf meine Saison in Augsburg konzentrieren kann". Ein wirklich konkretes Angebot habe es in den Sommermonaten ohnehin nicht gegeben, wie Max selbst ergänzte.

"Deshalb war für mich immer klar, dass ich mich voll auf den FCA konzentrieren möchte", fügte er hinzu. Aussagen, die in seiner sportlichen Heimat allzu gerne vernommen werden.