Belgien ohne Mühe in Schottland

Michy Batshuayi traf doppelt für Belgien

Belgiens Fußballer haben knapp zwei Monate nach dem dritten Platz bei der WM in Russland ein Länderspiel in Schottland eindrucksvoll gewonnen und die eigene Qualität untermauert.

Das Team von Nationaltrainer Roberto Martínez und dem kürzlich beförderten Assistenten Thierry Henry gewann im Hampden Park von Glasgow 4:0 (1:0).

Die Tore für die roten Teufel erzielten Stürmerstar Romelu Lukaku (28.), Flügelspieler Eden Hazard (46.) und der Ex-Dortmunder Michi Batshuayi mit einem Doppelpack (52./60.). In der Nations League muss Belgien zum ersten Mal am kommenden Dienstag auf Island antreten. Schottland spielt bereits am Montag gegen Albanien.