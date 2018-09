Rumpel-Start: Der Druck auf Schalkes Embolo wächst

Breel Embolo ist auf Schalke gefordert

Nach zahlreichen Verletzungen wollte Breel Embolo zum Saisonstart beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 durchstarten. Der Durchbruch bei den Knappen lässt aber weiter auf sich warten.

Es hätte der Auftakt nach Maß werden können: Nach 83. Minuten hatte Embolo beim Saisonauftakt gegen den VfL Wolfsburg seinen ersten Saisontreffer auf dem Fuß. Statt aus kürzester Distanz ins gegnerische Tor einzuschieben und mit dem Schalker Anhang das zwischenzeitliche 1:1 zu feiern, scheiterte der Angreifer allerdings freistehend vor Koen Casteels.

Zwar holte der Angreifer im Anschluss den Elfmeter zum Ausgleichstreffer heraus, in der anschließenden Partie gegen Hertha BSC zeigte sich der der Offensivspiele aber erneut von seiner schwächsten Seite und tauchte - abgesehen von einer Möglichkeit in der ersten Hälfte - bis zu seiner Auswechslung in der 57. Minute fast völlig ab.

So bleibt der 21-Jährige auf Schalke weiter hinter den Erwartungen zurück und der öffentliche Druck wächst. Die "Bild" spekuliert bereits über erste interne Zweifel an den Qualitäten des Stürmers. Selbst ein Transfer im Winter ist demnach nicht mehr ausgeschlossen.

Magere Quote

Klar ist: Im dritten Jahr im königsblauen Dress ist der in der Vergangenheit von zahlreichen Verletzungen gebeutelte Embolo gefordert, zu liefern. Der Torjäger soll endlich regelmäßig Tore produzieren. Bisher stehen erst sechs Plfichtspieltreffer im S04-Trikot zu Buche.

Immerhin kann Schalkes Rekordeinkauf, der im Sommer 2016 für stolze 22,5 Millionen vom FC Basel ins Ruhrgebiet gewechselt war, jetzt auf Länderspielreise Selbstvertrauen tanken. Mit den Eidgenossen trifft der 29-fache Nationalspieler in der Nations League am Samstag auf Island. Für die Königsblauen bleibt zu hoffen, dass mit einem Erfolgserlebnis im Nationaltrikot bald auch auf Schalke der Knoten platzt.