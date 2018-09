Timo Werner gibt Einblicke in neuen DFB-Verhaltenskodex

Timo Werner räumte ein, die DFB-Auswahl habe zuletzt "gewisse Dinge etwas schleifen lassen"

Timo Werner hat Einblicke in den neuen Verhaltenskodex der Fußball-Nationalmannschaft gegeben. Die stärkere Beachtung von Regeln wird das DFB-Team nach Meinung des Torjägers langfristig wieder zurück zum Erfolg führen.

"Wir wollen uns einige Sachen einfach wieder bewusster machen. Das wird uns helfen, die Dinge auf dem Platz wieder zurechtzubiegen", sagte der 22-Jährige von RB Leipzig der "Bild am Sonntag".

Werner räumte ein, die DFB-Auswahl habe zuletzt "gewisse Dinge etwas schleifen lassen". Als Beispiel nannte der Offensivmann das Missachten der Kleiderordnung. "Im Essensraum haben sich so Sachen eingeschlichen. Da hat der eine vielleicht mal ein T-Shirt angehabt, obwohl eigentlich ein anderes Hemd angesagt war."

Es solle künftig wieder verstärkt darauf geachtet werden, "dass alle gemeinsam essen. Dass wir danach ein bisschen länger sitzen bleiben und uns unterhalten. Dass das Handy weggelassen wird, bis alle aufgegessen haben", sagte der Angreifer.

"Chance, den Fußball in Deutschland zu verändern"

Dass das DFB-Team zur Zeit keinen klassischen Stürmer wie Miroslav Klose zur Verfügung hat, ist für den 22-Jährigen derweil kein Problem.

"Wir können jetzt ja keinen Lewandowski einbürgern. Man muss schauen, was nachkommt", erklärte Werner und fügte mit Blick auf seine eigene Spielweise an: Ich komme "über tiefe Laufwege, übers spielerische Element". Der Rücktritt von Mario Gomez und Co. sei "auch eine Chance jetzt, den Fußball in Deutschland zu verändern" so Werner weiter.

"Wir haben gegen Frankreich schon gezeigt, dass wir variabel sein können. Wir haben schon gut kombiniert vorne. Je eingespielter das wird, desto besser wird das noch", hofft der Leipziger.