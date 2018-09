Van der Vaart: Abschied vom HSV "von Herzen gewünscht"

Rafael van der Vaart spielte bis 2015 für den Hamburger SV

Der mittlerweile 35 Jahre alte Rafael van der Vaart ist inzwischen auf der Zielgeraden der Fußball-Karriere angekommen. Seine Zeit beim Hamburger SV hätte der Niederländer derweil gerne ein wenig feierlicher beendet.

"Ich hätte mir von Herzen gewünscht, mich von den tollen HSV-Fans zu verabschieden", gibt Van der Vaart in der "Bild am Sonntag" zu und erläutert: "Das erste Mal 2008 fiel aus. Da wurde ich in einer Nacht- und Nebelaktion zu Real [Madrid, Anm. d. Red.] transferiert. Mein zweiter Abgang 2015 ging im Freudentaumel des gewonnenen Relegationskrimis in Karlsruhe unter und wurde am Ende vergessen."

"Es wäre schön, wenn ich das noch nachholen dürfte", wünscht sich der Mittelfeldspieler deshalb. Der Mittelfeldspieler spielte zunächst von 2005 bis 2008 für die Norddeutschen. Nach vier Jahren in Madrid und bei Tottenham Hotspur kehrte er 2012 für drei Jahre nach Hamburg zurück.

Inzwischen spielt van der Vaart beim dänischen Erstligisten Esbjerg fB. Für ihn in erster Linie eine Herzensfrage: Seine Freundin Estavana Polman spielt immerhin Handball beim örtlichen Profi-Team.

"Es gab auch andere Optionen. Zum Beispiel hätte ich in meiner Heimat bei Zwolle unterschreiben können. Es war wirklich besser für uns alle, hier zu unterschreiben", räumte der Linksfuß ein.

Van der Vaart: "Erlebe alles viel intensiver"

Der Schritt in die fußballerische Provinz habe ihm persönlich enorm gut getan. So habe er nun mehr Zeit für seine Tochter: "Ich erlebe alles viel intensiver als vor gut einem Jahrzehnt. Ich genieße es sehr, die Kleine beim Großwerden zu begleiten. Früher hatte ich noch nicht die nötige Reife, war mit dem Fußball zu oft unterwegs."

Die große Karriere des Mittelfeldspielers führte ihn 2010 außerdem bis ins WM-Finale gegen Spanien. Noch heute hadert er ein wenig mit dem verloren Endspiel: "Ich wäre gern im WM-Finale 2010 gegen Spanien Weltmeister geworden. Wenn ich auf jemanden böse sein müsste, wäre es auf Iker [Casillas, Anm. d. Red.]. Er hat zweimal weltmeisterlich gehalten."

Nach dieser Saison könnte allerdings endgültig Schluss sein, ließ der ehemalige HSV-Star durchblicken: "Ich habe hier bei Esbjerg für ein Jahr unterschrieben. Für eine Saison ist mein Tank noch voll."