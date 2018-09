1. FC Nürnberg tankt Selbstvertrauen gegen Prag

Yuya Kubo traf für Nürnberg

Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat in der Länderspielpause weiteres Selbstvertrauen getankt. Der Aufsteiger besiegte Dukla Prag in Seugast souverän mit 4:0 (2:0).

Törless Knöll (15.), Yuya Kubo (18.), Federico Palacios (56.) und Simon Rhein (86.) erzielten die Tore gegen den Tabellenletzten der tschechischen Liga. Torhüter Christian Mathenia parierte zudem einen Elfmeter (83.).

Die Franken hatten am Donnerstag beim 17:1 gegen den Bezirksligisten TSG Roth ein Schützenfest gefeiert. In der Bundesliga gastiert Nürnberg (ein Punkt) am dritten Spieltag am Sonntag (15:30 Uhr) bei Werder Bremen.