BVB-Coach Favre lobt Alcácer: "Es funktioniert mit ihm"

Paco Alcácer steht vor seinem Debüt beim BVB

Kurz vor dem Ende der Transferperiode endete die schier endlose Stürmersuche beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund: Der BVB holte Paco Alcácer vom FC Barcelona. Obwohl dessen Pflichtspieldebüt noch aussteht, ist Coach Lucien Favre mit dem Spanier zufrieden.

"Er versteht Fußball. Er bewegt sich nach vorn, er bewegt sich zurück. Wir können mit ihm kombinieren", zitiert der "kicker" Favre bezüglich der Leistung des 25-Jährigen. Favre ist sich zudem sicher, in Alcácer den richtigen Mann für das Sturmzentrum des BVB gefunden zu haben: "Es funktioniert mit ihm", lässt der Schweizer gar keine Zweifel zu.

Dass diese Einschätzung zutrifft, muss freilich noch unter Beweis gestellt werden. Beim ersten Auftritt des Angreifers im Trikot der Borussen wurde Drittligist VfL Osnabrück in einem Testspiel zwar mit 6:0 vom Rasen gefegt, Alcácer blieb jedoch noch blass.

Stattdessen sorgte BVB-Talent Jacob Bruun Larsen mit vier Treffern für Furore. Der junge Däne, der in der Vorbereitung von einer Verletzung ausgebremst wurde, äußerte sich allerdings auch nur lobend über Alcácer.

Bruun Larsen: Alcácer wird "Erfolg haben"

"Paco hat einen überragenden Torabschluss", so Bruun Larsen, für den außer Frage steht, dass der Neuzugang in Dortmund "Erfolg haben wird". Die übrigen Akteure der Schwarzgelben müssten Alcácer dabei jedoch helfen.

Nicht ausgeschlossen, dass Bruun Larsen in Kürze die Möglichkeit bekommt, den Spanier zu unterstützen. Dank seiner Gala gegen Osnabrück dürfte der 19-Jährige wieder sehr nah an die Startformation des BVB herangerückt sein. Ein Einsatz am Freitag gegen Eintracht Frankfurt scheint durchaus möglich.